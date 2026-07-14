Je fér přiznat, že ne každému práce na dálku vyhovuje a ne u každého povolání je možná. Pandemie ovšem ukázala, že ingrediencí, ze kterých lze namíchat koktejl pracovního a volného času, je mnohem víc, než se původně myslelo. Aby šlo o oboustranně prospěšnou záležitost, chce to ovšem snahu ze strany zaměstnance a důvěru a dobrou vůli ze strany zaměstnavatele. A taky jasná pravidla.
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Nejdřív plánujte čas pro sebe, teprve pak práci, radí autorka Organizačního porna
Nemusí přitom jít přímo o digitální nomádství, kdy sbalíte laptop a připojíte se tu z Thajska, tu z Bali, tu z Mauricia. Úplně klidně můžete (skoro) totéž udělat od třeboňských rybníků, a to na podstatně kratší dobu, třeba na dva tři dny. Tak co, zaujalo vás to? Mohlo by být něco takového ve hře i ve vašem případě? Nekruťte hned hlavou, že absolutně ne, a zkuste číst dál. Možná změníte názor.