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Sbalte notebook, plavky a pryč z kanceláře. Bleisure je trend nejen pro gen Z

Lenka Brož
Covid a home office zásadně změnily způsob, jakým lidé v dnešní době pracují a cestují. A navzdory snahám korporací přilákat je zpět do kanceláře je džin z lampy venku a odmítá se vrátit. Hranice mezi povinnostmi a volným časem se stírají. Láká i vás trend bleisure?
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Je fér přiznat, že ne každému práce na dálku vyhovuje a ne u každého povolání je možná. Pandemie ovšem ukázala, že ingrediencí, ze kterých lze namíchat koktejl pracovního a volného času, je mnohem víc, než se původně myslelo. Aby šlo o oboustranně prospěšnou záležitost, chce to ovšem snahu ze strany zaměstnance a důvěru a dobrou vůli ze strany zaměstnavatele. A taky jasná pravidla.

Nejdřív plánujte čas pro sebe, teprve pak práci, radí autorka Organizačního porna

Nemusí přitom jít přímo o digitální nomádství, kdy sbalíte laptop a připojíte se tu z Thajska, tu z Bali, tu z Mauricia. Úplně klidně můžete (skoro) totéž udělat od třeboňských rybníků, a to na podstatně kratší dobu, třeba na dva tři dny. Tak co, zaujalo vás to? Mohlo by být něco takového ve hře i ve vašem případě? Nekruťte hned hlavou, že absolutně ne, a zkuste číst dál. Možná změníte názor.



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