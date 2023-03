Vzdala hold africké kultuře a je první černou ženou, která má dva Oscary

Letos byla nominována za jeho pokračování Black Panther: Wakanda navždy a měla velmi silnou konkurenci ve výtvarnících kostýmů filmů Elvis a Všechno, všude, najednou. Porota se rozhodla ocenit dvaašedesátiletou výtvarnici s třicetiletou praxí a více než 40 filmy na kontě.

„Vyrostla jsem odspodu,“ řekla Carterová ve své děkovné řeči. „Byla jsem sama s matkou a proto, abych mohla být designérkou, jsem dělala všechno. Studovala jsem, dřela jsem, bojovala jsem s nepřízní filmového průmyslu, ve kterém designéři nevypadali jako já. Ale vydržela jsem,“ řekla. A dodala, že doufá, že její příběh inspiruje další mladé lidi a pomůže jim třeba otevřít cestu do oboru a vyhrávat další Oscary.

Ruth E. Carterová byla na nejprestižnější filmovou cenu nominována již celkem čtyřikrát. V roce 1992 za film Malcom X, v roce 1997 za drama Stevena Spielberga Amistad. Teprve nominaci za Black Panthera se jí podařilo proměnit. Jeho pokračování z ní dělá ve filmovém průmyslu legendu, ke které již dávno vzhlížejí mladší kolegové a kolegyně.

Kostýmní designérka Ruth E. Carterová se stala první černou ženou, která vyhrála dva Oscary. (2023)

V lize výjimečných

Přidává se tak k malé skupince černých herců a kreativců, které porota ocenila několikrát. Prvním z nich byl Denzel Washington v roce 2002. Dvě sošky má doma také Mahershala Ali, a to za filmy Měsíční svit a Zelená kniha.

Carterová začala svou kariéru v roce 1989 prací na filmu Do the Right Thing s režisérem Spikem Lee, jehož se stala celoživotní spolupracovnicí. „Když jsme točili ten film, viděli jsme potenciál a budoucnost černých vypravěčů. Tenkrát to byla přelomová myšlenka,“ řekla v loňském roce v interview pro britský The Guardian.

Její práce na Black Pantherovi je ceněna pro afrofuturistický přístup k superhrdinským kostýmům, inspirovala se tradičními vlivy napříč africkým kontinentem, které zkřížila s prvky moderních technologií. Ty pomáhaly vyprávět příběh fiktivního království Wakanda, světové velmoci, která zůstala utajena před zbytkem světa.

„Příležitost smíchat různé africké kultury pro mne byla velká čest. Měla jsem pocit, že si stále dost lidí myslí, že Afrika je jakýsi kulturní monolit, kde lidé žijí v chýších a po obličejích jim lezou mouchy,“ řekla Carterová.

Největší výzva kariéry

Jakkoliv byl Black Panther výzvou, jeho pokračování přineslo ještě větší. Designérka ji nazývá největší ve své kariéře, protože navrhovala kostýmy pro natáčení pod vodou.

„Museli jsme mnoho již schválených a otestovaných věcí předělávat. Kostýmy jsem musela zatížit, někdy to bylo málo, někdy naopak moc,“ popsala práci na Wakanda navždy magazínu Variety.

Ve svém proslovu na letošních Oscarech poděkovala režisérovi Ryanu Cooglerovi a požádala zesnulou hvězdu Black Panthera Chadwicka Bosemana, aby dohlédl na její matku, která nedávno zemřela ve věku 101 let.