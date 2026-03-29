Po narkóze si žena připadala jako někdo jiný a má ruský přízvuk

Šestapadesátiletá Tara Livingstonová z Kanady nikdy nebyla v Rusku ani se ruský jazyk neučila. Přesto se jí stala zvláštní příhoda, která nejde na rozum ani lékařům. Když se totiž probudila z narkózy, začala mluvit s ruským přízvukem a nemůže se ho zbavit. „Připadám si jako někdo jiný, je to šílené,“ uvedla.
Po probuzení z narkózy byla žena překvapená ze svého přízvuku. | foto: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz

V roce 2023 žena prodělala mrtvici a musela podstoupit operaci. Když se probudila z narkózy a měla začít mluvit, měla ruský přízvuk a lékaři si zprvu mysleli, že se vrátila do dětských let, kdy možná v Rusku žila. To však žena okamžitě vyvrátila s tím, že s Ruskem nikdy neměla nic společného a ani s nikým rusky nemluvila.

„Snažila jsem se mluvit se sestrami v nemocnici. Vycházela však ze mě pouze slova s ruským přízvukem. Byla jsem šokovaná, že to nedokážu zastavit,“ uvedla Tara, která po prodělané mrtvici trpěla afázií a apraxií řeči.

Její stav je známý jako syndrom cizího přízvuku a je extrémně vzácný. Někteří lékaři s ním nemají žádné zkušenosti a není divu, že stav ženy překvapil i lékaře v Kanadě. Poškození mozku při něm změní řečové vzorce, takže člověk zní, jako by pocházel z jiné země. „Jsem Kanaďanka, ale teď se se mnou zachází jako s imigrantkou. Skoro se rozbrečím, když musím odpovídat, láme mi to srdce,“ postěžovala si Tara.

Podle lidí si vše vymyslela a známí se jí smějí, že je to opravdu zoufalý pokus o pozornost. Trojnásobná máma ovšem říká, že by se ráda přízvuku zbavila, jen neví jak. „Snažím se mluvit, ale je to jako kdyby mě mozek nechtěl pustit. Nechápu, že mi nejde vyslovovat věci tak, jak jsem byla dříve zvyklá. Kamarádi se mi smějí, je to frustrující. Když jsem v obchodě a náhodou někdo umí rusky, okamžitě na mě tím jazykem mluví. Já ale rusky neumím nic. Je to trapné,“ podotkla.

Tara má před sebou další další dva roky chození na logopedii, aby se jí vrátil kanadský přízvuk. Její lékař je přesvědčen o tom, že se řeč postupně vylepší, ale sama žena už o tom začíná pochybovat. „Kvůli svému stavu pobírám státní invalidní důchod a nemůžu pracovat. Mám pocit, že jsem ztratila svou identitu a chci zpět svou původní řeč. Kdybych si mohla vybrat, jakým přízvukem budu trpět, vybrala bych si irský,“ dodala se smíchem pro The Mirror.

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Slavní muži, kteří zrají do krásy. Proměny hvězd vás překvapí

Jak stárnou hollywoodští krasavci?

Muži sice stárnou, ale ve většině případů zrají jako dobré víno. V naší galerii vám představujeme výběr několika světově známých herců, kteří s věkem rozhodně neztrácejí na šarmu a stále jsou žádaní...

Velikonoční koleda zní vždy stejně. Co ale hody, hody, doprovody znamená?

Koledníci na Velikonoční pondělí: Tradice a starodávné zvyky, které oživují...

Na jaře se to opakuje pořád dokola. Děti stojí u dveří, v ruce pomlázku a bez zaváhání spustí známý text. „Hody, hody, doprovody…“ Patří to k Velikonocům stejně jako barvená vajíčka nebo beránek....

Dnes je Květná neděle. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Symbol Velikonoc

Neděle 29. března 2026 je prvním dnem pašijového týdne a zároveň posledním dnem půstu. Podívejte se, jaké se s ní pojí tradice, na který termín vycházejí letos i v příštích letech Velikonoce a kdy si...

Jak se vyhnout antibiotikům? Někdy může pomoci příroda

ilustrační snímek

Antibiotika zachraňují životy, ale v těle dokážou napáchat víc škody, než si uvědomujeme. Oslabují imunitu a narušují rovnováhu organismu. Kdykoliv to jde, vyplatí se hledat cesty, jak se jim vyhnout...

Sobecké kariéristky jsou mýtus. Za klesající porodnost mohou i nezralí muži

Ilustrační fotografie

Jak řešit neustále klesající porodnost? Opravdu je to problém sobeckých kariéristek, které nechtějí dělat kompromisy? Britské Centrum pro sociální spravedlnost uvádí, že problém je spíš na straně...

Když kůže oznamuje vážný problém. Ekzém může být předzvěstí nádoru, říká lékařka

Premium
„Většina interních chorob, ať už jde o cukrovku, endokrinologické poruchy, nebo...

Kůže je víc než jen ochranný obal našeho těla. Je to zrcadlo toho, co se děje uvnitř. Změny barvy, svědění, vyrážky nebo nehojící se ranky tak nemusejí být vždy příznakem kožního onemocnění, ale...

Zpěvačka Tyla válí na pódiu i sociálních sítích. Provokuje tělem

Tyla je ráda středem pozornosti.

Podívejte se do naší galerie na čtyřiadvacetiletou jihoafrickou zpěvačku a skladatelku Tylu, kterou na Instagramu sleduje téměř čtrnáct milionů lidí a ve světě hudby je stále populárnější. Ráda nosí...

KVÍZ: Jak dobře znáte své srdce? Otestujte se

Ilustrační fotografie

Srdce pracuje nepřetržitě celý život – ale víte, jak vlastně funguje? Ověřte si v kvízu své znalosti o srdečním rytmu, cévách i krevním tlaku a zjistěte, jestli máte zdravovědu v malíku.Vědomostní...

Milovala se před kamerou s mužem tmavé pleti. Proč ne? řekla si Raquel Welchová

Premium
Herečka Raquel Welch podepisuje výtisky své knihy „Raquel: Beyond the Cleavage“...

Sexsymbol. Slovo, které se v souvislosti s americkou filmovou hvězdou Raquel Welchovou objevovalo nejčastěji. Právem. V 60. a 70. letech jím nepochybně byla. Držitelka Zlatého glóbu má na kontě více...

Závislost na ohřívací láhvi způsobila ženě nenávratné zohyzdění

Ohřívací lahev způsobila ženě popáleniny.

Jednadvacetiletá Aishah Khanová z Velké Británie si extrémní závislostí na ohřívací láhvi způsobila potíže, kterých už se zřejmě nikdy nezbaví. Několik lidí na světě popálila prasklá ohřívací lahev,...

Pikniková deka nebo marmeláda? Guvernérka Arkansasu sklízí kritiku za šaty

Komentář
Bývalá mluvčí exprezidenta USA Donalda Trumpa Sarah Sandersová chce kandidovat...

Republikánka Sarah Huckabee Sandersová se ocitla pod palbou kritiky kvůli své nedávné módní volbě. Její červeno-bílé kostkované šaty vyvolaly na sociálních sítích vlnu nelibých reakcí. Hodí se šaty...

