V roce 2023 žena prodělala mrtvici a musela podstoupit operaci. Když se probudila z narkózy a měla začít mluvit, měla ruský přízvuk a lékaři si zprvu mysleli, že se vrátila do dětských let, kdy možná v Rusku žila. To však žena okamžitě vyvrátila s tím, že s Ruskem nikdy neměla nic společného a ani s nikým rusky nemluvila.
„Snažila jsem se mluvit se sestrami v nemocnici. Vycházela však ze mě pouze slova s ruským přízvukem. Byla jsem šokovaná, že to nedokážu zastavit,“ uvedla Tara, která po prodělané mrtvici trpěla afázií a apraxií řeči.
Její stav je známý jako syndrom cizího přízvuku a je extrémně vzácný. Někteří lékaři s ním nemají žádné zkušenosti a není divu, že stav ženy překvapil i lékaře v Kanadě. Poškození mozku při něm změní řečové vzorce, takže člověk zní, jako by pocházel z jiné země. „Jsem Kanaďanka, ale teď se se mnou zachází jako s imigrantkou. Skoro se rozbrečím, když musím odpovídat, láme mi to srdce,“ postěžovala si Tara.
Podle lidí si vše vymyslela a známí se jí smějí, že je to opravdu zoufalý pokus o pozornost. Trojnásobná máma ovšem říká, že by se ráda přízvuku zbavila, jen neví jak. „Snažím se mluvit, ale je to jako kdyby mě mozek nechtěl pustit. Nechápu, že mi nejde vyslovovat věci tak, jak jsem byla dříve zvyklá. Kamarádi se mi smějí, je to frustrující. Když jsem v obchodě a náhodou někdo umí rusky, okamžitě na mě tím jazykem mluví. Já ale rusky neumím nic. Je to trapné,“ podotkla.
Tara má před sebou další další dva roky chození na logopedii, aby se jí vrátil kanadský přízvuk. Její lékař je přesvědčen o tom, že se řeč postupně vylepší, ale sama žena už o tom začíná pochybovat. „Kvůli svému stavu pobírám státní invalidní důchod a nemůžu pracovat. Mám pocit, že jsem ztratila svou identitu a chci zpět svou původní řeč. Kdybych si mohla vybrat, jakým přízvukem budu trpět, vybrala bych si irský,“ dodala se smíchem pro The Mirror.