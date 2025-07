Dvaatřicetiletý muž miloval plyšáky už jako malé dítě. Měl jich tolik, že se mu nevešly do pokoje a jeho matka je potajmu vyhazovala. Nyní uvedl, že nikomu nedovolí jeho sbírku zmenšovat a naopak jich chce nakupovat ještě víc. Propadl bláznění ohledně plyšáka Labubu, kterého nyní sbírají lidé po celém světě. Utratil za ně v přepočtu desetitisíce. A možná je rozdá jen dětem, které žádné nemají.

„Pamatuji si naprosto jasně den, kdy jsem dostal prvního plyšáka. To nadšení se nedá ani popsat. Byl to pro mě velmi vzácný okamžik. A stejné pocity jsem měl, když jsem si otevřel první pytlíček s Labubu. Hodně lidí mi říká, že už bych ve svém věku měl šetřit a myslet na rodinu. Víte, já jsem v duchu ale ještě dítě a tuto mánii si zkrátka užívám,“ uvedl muž.

Na každou směnu v nemocnici plyšáky bere a snaží se s nimi rozveselit nejen malé pacienty. I ti dospělí jsou potěšeni, když v nemocničním prostředí vidí něco veselého. Podle zdravotníka má kontakt s plyšáky rozhodně terapeutické účinky. „Psychika je v procesu hojení jakéhokoli stavu velmi důležitá. A pokud vás něco uklidní, je to jedině dobře. Myslím, že je jedno, co to bude,“ pokračoval.

Některé plyšáky má po více kusech a nyní se rozhoduje, zda si je nechá nebo je pošle dál třeba dětem do dětských domovů nebo právě na dětská oddělení v nemocnici. „Zatím jsem se nerozhodl,“ doplnil se smíchem na Instagramu.