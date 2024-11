Žena má bizarní zálibu, nechává se zavěšovat za kůži do vzduchu

Cruella tvrdí, že je jí velmi příjemná bolest, kterou při samotném aktu zažívá. „Pomáhá to mému duševnímu zdraví. Je to něco jako terapie. Podobné pocity zažívám i během tetování, ale ta intenzita není tak silná jako v tomto případě. Je to nepřenosná zkušenost, málokdo to dokáže pochopit. V tu chvíli jste naprosto v klidu a vnímáte svůj dech a tělo, Je to tak obohacující,“ sdělila svým fanouškům na TikToku žena.

Za sebou má už přes čtyřicet představení, která jsou vždy vyprodaná a po jejich skončení sklízí ovace ve stoje. Říká, že její kůže tímto počínáním není nijak poškozená a má štěstí, že je dost pružná a nejeví známky „opotřebení“

Ledacos také zakryjí tetování, kterých má na těle nespočet a vyšly ji už na pěknou sumu. Zatím za ně dala v přepočtu zhruba půl milionu korun. „Tetování jsou pro mě jakýmsi rituálem. Mohu tak uzavřít některé kapitoly v mém životě a přenést se přes zážitky, které jsem delší dobu těžce zpracovávala. Miluji ten pocit bolesti stejně jako ve chvíli, kdy jsem zavěšená na hácích,“ doplnila.

Na těle má také několik speciálních piercingů, které také slouží k zavěšování. Má je v těle trvale a nemá v plánu je odstraňovat. Pro šestadvacetiletou ženu je toto životní poslání i záliba, které se nikdy nechce vzdát a věří, že i v budoucnu bude moct zavěšování v prostoru podstupovat.