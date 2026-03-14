„Mám seznam otázek, na které chci od těch kluků odpovědi. Miluji svou dceru nejvíc na světě a chci pro ni jen to nejlepší. Neumím si představit, že by měla vedle sebe nějakého hlupáka, který by neměl dobrou představu o budoucnosti. Nebo jí nedej bože třeba ubližoval. Myslím, že by si partnery dětí měli prověřovat všichni rodiče,“ uvedla Carla.
Podotkla, že nemá v plánu dceři do vztahů zasahovat do konce života. Jen chce, aby ji navedla na tu nejlepší cestu a její dcera si vybírala mezi muži, kteří za něco stojí. Až bude dospělá, už to řešit nebude a doufá, že se dcera do té doby něco přiučí. „Jen chci, aby nedělala zbytečné chyby jako já. Když se vyvaruje tak otřesným zkušenostem, které jsem leckdy měla já, bude určitě šťastnější. Není mi to lhostejné,“ míní.
Její dcera ovšem z chování vlastní mámy tolik nadšená není. Přesto Carla říká, že využije poslední rok, než bude dcera plnoletá, jak jen bude moci. „Potřebuji vědět, o co jim jde a jaké mají úmysly. Nechci, aby Tanisha byla s nějakým prostoduchým ztroskotancem,“ rázně doplnila žena.
Až Tanisha oslaví jednadvacetiny, už jí do vztahů mluvit nebude. Zatím se ale ptá nápadníků na historii rodiny, na jejich přezdívky na sociálních sítích i na jejich minulost a výsledky ve škole. „Nesvěřím svou dokonalou holčičku do rukou nějakého hlupáka, ale vím, že lásce se těžko poroučí. Až se zamiluje, už s tím nic nenadělám,“ dodala na Instagramu.