Muži by podle ženy měli manželkám platit daň za udržování v kondici

Každá žena si podle influencerky zaslouží nějakou odměnu za to, že se o muže stará. Práce o domácnost, vaření, zvelebování domova a v neposlední řadě také péče o partnera by měla být zpoplatněna. Zatímco muži sedí a čekají na uvařenou večeři nebo oběd, ženy se od rána nezastaví, a pokud se přidá ještě péče o potomky, opravdu je na místě zajistit podle influncerky ženě nějakou odměnu.

„Věnujeme spoustu času péči o domácnost, o muže a o sebe. Muži chtějí, abychom byly dokonalé po všech stránkách, myslí si, že je to naše povinnost. Nezastavíme se, snažíme se a nic za to nemáme. To mi nepřijde spravedlivé,“ uvedla pětadvacetiletá žena na Instagramu.

Karol říká, že muži si ji musí zasloužit. Na své image maká každý den a investuje obrovské sumy do trenéra, aby měla pro svého budoucího muže dokonalý zadek. „To si zaslouží opravdu jen muž s velkým M. Ne jen tak někdo. Nechci se zasvětit člověku, který si to nezaslouží,“ pokračovala.

U budoucího partnera by uvítala nějakou finanční podporu, aby měla aspoň na základní kosmetické záležitosti. Vše podle ní něco stojí, a pokud chce muž ženu v „top stavu“, měl by ji prý podporovat finančně. „Samo se to neudělá a něco to stojí,“ dodala.