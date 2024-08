Modelka se pomstila muži, po rozchodu roztavila prsten na toaletní papír

„Pokaždé, když vidím tento toaletní papír, vzpomenu si na to, že dokážu přetavit jakoukoli situaci ve svůj prospěch, bez ohledu na to, jak je situace negativní, na něco, co mě rozesměje,“ sdělila třicetiletá Wanessa svým fanouškům na Instagramu.

Její chování šokovalo nejen snoubence, ale i její rodinu a fanoušky. Málokdo čekal, že udělá něco tak absurdního. Původně uvažovala nad tím, že prsten prodá a koupí si za něj něco jiného. Ale toaletní papír jí přišel jako nejlepší nápad. Musela prsten donést ke zlatníkovi, který měl hodně zkušeností. Ani on ovšem toaletní papír ještě z prstenu nevyráběl. Dílo se nakonec podařilo.

„Chtěla jsem jít dál a nemyslet na to, co mi udělal. Přišlo mi vtipné mít z prstenu toaletní papír. Víme všichni, k čemu slouží. Myslím, že něco takového rozhodně nečekal, ale za své chování si to zasloužil. Věřím, že potkám někoho, kdo si mě bude hýčkat a vážit, kdo mě bude milovat a nebude podvádět. Takovému člověku snad budu konečně moct plně důvěřovat,“ doplnila.

Myslela si, že žije s láskou svého života a plánovala rodinu. Místo toho se jí ale dostalo lží a podvádění. „Jsem ráda, že když jsem mu fotku toaletního papíru poslala, neměl slov. To mě potěšilo,“ dodala.