Jou si nejraději řasy češe do strany, aby mohla normálně vidět. Kdyby je nechala jen tak, neviděla by na cestu. Aby si řasy nezničila, nenosí brýle a každou noc dbá na to, aby spala jen na zádech a nepohnula se tak, aby náhodou řasy omylem neutrhla. Musí s nimi zacházet něžně, protože jsou křehké a mohly by vypadnout stejně jako kratší řasy.

„Protože jsou delší, jsou výrazně jemnější. Nejsou tak tvrdé. Nemaluji si je, protože to není potřeba. Musím jen dbát na to, aby byly dostatečně hydratované, vyživované. Myslím, že je opravdu zázrak, že vyrostly tolik. Jím hodně ovoce i zeleniny a snažím se celkově dodržovat zdravý životní styl,“ uvedla třiapadesátiletá žena

Má za to, že řasy tolik vyrostly díky tomu, že strávila téměř pět set dní v přírodě mimo civilizaci i vymoženosti moderní doby. „Byla jsem rekordmankou už v roce 2016. Tehdy měřily řasy něco přes osm centimetrů a rostly opravdu dlouho. Pak jsem ovšem strávila dlouhý čas v přírodě a řasy viditelně povyrostly, aniž bych pro to něco dělala. Jejich růst se výrazně urychlil,“ pokračovala pro CBC. Nyní mají dvanáct a půl centimetru a rostou dál.

Jou je velmi zvědavá, jak moc ještě řasy vyrostou a kolik budou měřit na sklonku jejího života. Nemá v plánu je stříhat a věří, že jejich růst je požehnáním. „Je to pocta. Děkuji za to,“ doplnila.