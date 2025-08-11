„Deset centimetrů dlouhé nehty už nejsou praktické. Není to k žití. Normálně mívám poměrně dlouhé nehty, ale deset centimetrů je extrém, se kterým si málokdo dokáže poradit. Došlo mi, jak moc je to nehygienické. Narážím tím přesně na to, co si myslíte. Ano. Jít na toaletu, vykonat potřebu a pak použít toaletní papír? Nemožné,“ uvedla v jednom z videí, které natočila pro své fanoušky.
Nechápe, jak mohou ženy žít s extrémně dlouhými nehty, se kterými se dostaly i do knihy rekordů. Podle ženy nelze žít v čistotě. Nebo je potřeba, aby se o vás někdo staral.
„Když máte tak dlouhé nehty, bolí vás prsty. Nejsou na takovou délku zvyklé. Cítíte se neohrabaně a máte pocit, že kazíte všechno, na co jen sáhnete,“ pokračovala žena na TikToku.
Několikrát se setkala s tím, že k ní přišla klientka, která požadovala extrémní délku nehtů a párkrát se jí podařilo takové nehty zákaznici vymluvit. „Jsem realista. Když vidím, že je to nesmysl, raději na to všechny upozorním. Já jsem vydržela s tak extrémními nehty čtyřiadvacet hodin. Neumím si přestavit, že bych měla provádět s takovými drápy třeba intimnosti,“ uzavřela celou záležitost.