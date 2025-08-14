Když stála Sabrina frontu ke vstupu do Baziliky sv. Petra, k jejímu překvapení k ní přistoupili strážníci a vyzvali ji, aby z fronty vystoupila a zamířila k nim. Šokovaná žena nejprve nechápala, co provedla, ale velmi záhy zjistila, že je až příliš sexy na to, aby do baziliky vstoupila v aktuálním oděvu. Podle ní byl problémem fakt, že má až příliš oblé křivky a velká ňadra.
„V ruce měli prostěradlo a oznámili mi, že si ho musím přes sebe přehodit. Myslím, že jsem nebyla oblečená výrazně jinak než ostatní ženy. Neukazovala jsem ramena, měla jsem dokonce zahalený hrudník. Neměla jsem zkrátka pocit, že ukazuji něco navíc. Tak nerozumím tomu, proč zrovna já jsem se musela do prostěradla zahalit. Neporušila jsem pravidla, ale zkrátka měli problém s mým tělem,“ sdělila svým fanouškům na Instagramu rozhořčená žena.
Vše popsala jako velmi nepříjemný zážitek, který ji šokoval a ranil. A kvůli němu si prý neužila dovolenou tak, jak si představovala. Mnozí ale mají jasný názor. Měla počítat s tím, že pokud navštíví takové místo, může se jí něco takového stát.
„Slyšela jsem o tom. Četla jsem o tom. Ale nenapadlo by mě, že bude můj vzhled pro někoho takový problém. Vatikán požaduje zakrytá ramena a kolena, a to jsem měla,“ dodala.