Žena byla příliš sexy na Vatikán, musela se zahalit do prostěradla

Autor:
  8:12
DJ a tatérka Sabrina Almeida se pochlubila nepříjemným zážitkem z Vatikánu, kam zavítala na dovolenou. Byla až příliš odhalená a na odiv ukazovala svou silikonem vylepšenou hruď, takže se musela zahalit do prostěradla, aby nepobuřovala. „Strážníci mě donutili zahalit se prostěradlem,“ uvedla.

Když stála Sabrina frontu ke vstupu do Baziliky sv. Petra, k jejímu překvapení k ní přistoupili strážníci a vyzvali ji, aby z fronty vystoupila a zamířila k nim. Šokovaná žena nejprve nechápala, co provedla, ale velmi záhy zjistila, že je až příliš sexy na to, aby do baziliky vstoupila v aktuálním oděvu. Podle ní byl problémem fakt, že má až příliš oblé křivky a velká ňadra.

Žena musela ve Vatikánu nosit prostěradlo.
Sabrina Almeida
Sabrina Almeida
Sabrina Almeida
6 fotografií

„V ruce měli prostěradlo a oznámili mi, že si ho musím přes sebe přehodit. Myslím, že jsem nebyla oblečená výrazně jinak než ostatní ženy. Neukazovala jsem ramena, měla jsem dokonce zahalený hrudník. Neměla jsem zkrátka pocit, že ukazuji něco navíc. Tak nerozumím tomu, proč zrovna já jsem se musela do prostěradla zahalit. Neporušila jsem pravidla, ale zkrátka měli problém s mým tělem,“ sdělila svým fanouškům na Instagramu rozhořčená žena.

Vše popsala jako velmi nepříjemný zážitek, který ji šokoval a ranil. A kvůli němu si prý neužila dovolenou tak, jak si představovala. Mnozí ale mají jasný názor. Měla počítat s tím, že pokud navštíví takové místo, může se jí něco takového stát.

„Slyšela jsem o tom. Četla jsem o tom. Ale nenapadlo by mě, že bude můj vzhled pro někoho takový problém. Vatikán požaduje zakrytá ramena a kolena, a to jsem měla,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (73 příspěvků)

Nejčtenější

Nevšední pár se těší na potomka. Lidé jejich nadšení nesdílí

Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět...

Slavné ženy, které se rády opalují nahoře bez. Kdo u vody odhodil plavky?

Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky...

Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše

Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...

Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu

Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.

Modelka utrpěla vážná zranění a skončila na vozíku. Neví, co se stalo

Nejprve byla dvacetiletá modelka Maria Kovalčuková původem z Ukrajiny deset dnů nezvěstná a pak ji policie našla u cesty v děsivém stavu. Málem zemřela, ale díky péči lékařů je tu stále s námi....

Žena byla příliš sexy na Vatikán, musela se zahalit do prostěradla

DJ a tatérka Sabrina Almeida se pochlubila nepříjemným zážitkem z Vatikánu, kam zavítala na dovolenou. Byla až příliš odhalená a na odiv ukazovala svou silikonem vylepšenou hruď, takže se musela...

14. srpna 2025  8:12

Boho bombshell: vlasový trend roku 2025 inspirovaný Dakotou Johnson na KVIFF

Podle jedné neoficiální statistiky, kterou by snad podepsal každý kadeřník, se v tuto chvíli někde na světě odehrává scénář: klientka vytahuje z telefonu fotku Dakoty Johnson a se slovy „Takhle,...

14. srpna 2025

Orgasmus není jen o potěšení, prospěje vám i fyzicky

Je radostí, rozkoší, ale pomáhá i zdraví, a to v mnoha ohledech. Proto si svět každoročně 8. srpna připomíná Světový den orgasmu. Proč by ho ženy v žádném věku neměly podceňovat a měli ho ve svém...

14. srpna 2025

Pastelová elegance. Tyto odstíny vás rozzáří a udělají z vás dámu

Jsou jemné, jsou něžné, ale v žádném případě ne nudné. V pastelových odstínech si užijete léto jako pravá dáma.

14. srpna 2025

Na dovolené s kamarádkou. Proč to může být skvělý plán stejně jako průšvih?

Nemusíte být nutně singl, abyste mohla vyrazit na dovolenou s kamarádkou. Někdy si prostě potřebujeme odpočinout od všeho – a právě s ní. Jaké to bude mít výhody? A kde byste mohly naopak narazit?

14. srpna 2025

Rostlinná kuchyně není jen trend. Veganské tipy od známých foodblogerek

Stále víc lidí zkouší vařit bez masa a živočišných produktů a veganství se stává způsobem, jak jíst vědoměji i pestřeji. Rostlinná strava hraje první ligu – ať už jde o chuť, kreativitu nebo přínos...

14. srpna 2025

Bolesti zad mu změnily život. Lékaři odhalili rakovinu plic

Roman celý život sportoval a cítil se zdravě. Když ho začala bolet záda, chtěl jen potvrdit, že nepotřebuje operaci páteře. Místo toho mu lékaři odhalili zhoubný nádor v plicích. Přečtěte si další...

14. srpna 2025

Krůtí hamburgery

Krůtí hamburgery
Recept

Lehké

40 min

Vykouzlete doma hamburgery jako z Ameriky.

Jednou bych chtěla zkoumat nebezpečné bakterie, říká devatenáctiletá česká vědkyně

Premium

Tereze Mikovcové je devatenáct let a má za sebou skutečně úspěšný rok. Na jaře uběhla maraton, odmaturovala se samými jedničkami a dostala se na jednu z nejlepších univerzit na světě. Není divu –...

13. srpna 2025

Matka ji prodala na sex, prošla spletí traumat. Demi Moore hledala štěstí dlouho

Premium

Pod třpytivým pozlátkem filmové star se chvěla duše plná bolesti. Za hlubokým pohledem, jímž okouzlila svět, se skrývalo dítě, které nikdy nepoznalo bezpečí. Americká herečka Demi Moore si prošla...

13. srpna 2025

Prosecco slaví svůj den. Tipy od sommelierky, jak si ho nejlépe užít

Je svěží, hravé, elegantní a dokonale se hodí k horkým letním dnům. Prosecco – šumivé víno z italské oblasti Veneto – si získalo srdce milovníků vína po celém světě a právě 13. srpna slaví svůj den....

13. srpna 2025  9:42

Sexy na pláži? Inspirujte se modely herečky Niny Dobrevové

Šestatřicetiletá herečka Nina Dobrevová má dokonalou postavu, kterou se nezdráhá ukazovat v plavkách. Fotografiemi pak těší fanoušky, kteří její snímky v bikinách zbožňují. Podívejte se, co slavná...

13. srpna 2025  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.