Prošla si šikanou a nevěřila v lepší zítřky, dnes je žena obdivována

Kassidie má dokonalou postavu i tvář. Nemá za sebou žádné plastické operace a obdivována je pro svou přirozenou krásu. Její fanoušky ovšem fascinuje i fakt, že ji sexuálně vzrušuje postava Santa Clause. A to natolik, že během vánočních svátků raději nechodí do obchodních domů, protože se podle vlastních slov „nemůže udržet“.

„Dlouho jsem o tom nikomu neříkala, protože jsem se bála reakcí okolí. Také jsem se negativních reakcí dočkala. Jako dítěti mi ostatní děti dávaly spoustu věcí sežrat a neměla jsem to jednoduché. Překvapilo mě, že pozitivních bylo o mnoho víc. Mým snem je být paní Santovou,“ uvedla žena pro portál Needtoknow.

Postavou Santy byla fascinována už jako dítě. Sexuální fantazie přišly na řadu až v době dospívání. Podle mnohých je to bizarní a nepochopitelné. Jiní influencerce píší, že jsou na tom stejně. „Bylo to překvapivé, ale uklidňující. Je rozhodně milé a příjemné, když zjistíte, že nejste jediní. Roky si myslíte, že jste divní. A pak potkáte někoho, kdo to má stejně. Myslím, že nemá smysl mlčet a své potřeby a touhy je potřeba říkat nahlas. Pak se vám uleví. Ať už je to cokoli,“ doplnila.

Influencerka uvedla, že po svých partnerech rozhodně nechce, aby se převlékali za Santu. To ji naopak odpuzuje. Vzrušující je pro ni prý jen ten pravý Santa Claus a ne muž v převleku u ní doma. „Ani já na sebe neoblékám oblečení Santovy ženy. Nic takového mě nezajímá. Je ovšem těžké najít muže, který akceptuje, že vůbec mám nějaké takové představy a nevadí mu to,“ dodala.