Lidé nad příběhem Cristiana kroutí hlavou a nechápou, že nejde o žert. Muž ovšem vyvrací jakékoli domněnky o možném vtipu. „Je to opravdový vztah. Chovám ke své ženě neskutečně hluboké city,“ sdělil na svém profilu na TikToku, kde pravidelně přidává videa s celou svou plastovou rodinkou.
V minulosti Cristian randil s reálnými ženami. Jeho poslední vztah pro něj ale skončil až příliš bolestivě a neuměl si představit, že by měl znovu mít vztah s živou ženou. „Opustila mě kvůli někomu jinému. Po letech, kdy jsem byl s ní a byl jsem jí věrný. Vnímal jsem to jako obrovskou zradu,“ podotkl. Rozchod v něm zanechal pocit hluboké osamělosti a přiznal, že se poté odmítal s kýmkoli dalším seznamovat.
Jeho nová neživá partnerka se jmenuje Natalie a má s ní tři potomky. Ke všem členům domácnosti se chová stejně, jako by byli opravdu živí. A stará se o ně s opravdovou láskou. Veřejnost pochybuje o Cristianově duševním zdraví, ale jeho okolí potvrzuje, že je to velmi hodný a pracovitý muž, který nikdy nevykazoval známky duševního onemocnění.
„Chci jen ukázat světu, že lidé mohou být šťastní a zamilovaní i jinak, než jsme běžně zvyklí. Nikdo vám nemůže nakázat, koho budete opravdu vroucně milovat,“ myslí si. Svou plastovou rodinu bere na výlety, na večeře a seznámil je se všemi svými blízkými. Věří, že jde o lásku na celý život.