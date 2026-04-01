„Nikdy jsme neplánovali stát se rodiči v tak nízkém věku. Nemysleli jsme, že přivedeme dítě na svět tak mladí. Teď je mi patnáct a Hunterovi třináct a už máme syna. Jiní si na takový okamžik počkají třeba do třiceti. Jsme mladí rodiče, ale rozhodně děláme vše pro to, abychom byli dobří rodiče a dítěti dali vše, co potřebuje,“ uvedla Bella, která musela na čas přerušit studium střední školy. Má ale v plánu se tam vrátit a sní i o studiu vysoké školy, aby synovi mohla dát v životě jen to nejlepší.
Doposud pár žil v jedné domácnosti v USA. Sdíleli dětský pokoj v domě Belly. To už ale nelze, protože zakročili úřady a sociální pracovníci. Tip jim dal otec Huntera, který byl přesvědčený o tom, že pobyt s malým miminkem a partnerkou synovi nesvědčí a měl by se víc zaměřit na školu a další povinnosti.
Hunter má rozvedené rodiče a aktuálně je v řešení, že by byl až do dovršení plnoletosti v plné péči matky, která nemá problém s přespáváním syna u matky jeho dítěte. „Je to komplikované. A řešení není jednoduché. Musíme spolupracovat a doufáme, že se najde to nejlepší řešení. Hádky ničemu nepomůžou. Všichni chceme pro toho druhého jen to nejlepší, ale každý chceme něco jiného. Můj táta mi řekl, že jsem si zničil život. Já to tak nevidím,“ uvedl Hunter pro Bored Panda.
Mladý pár má plnou podporu od rodičů Belly. Jsou jim nápomocní se synem a podporují je ve studiích. Od počátku je ubezpečovali, že se budou ze všech sil snažit, aby byli všichni v pořádku. „Jsem ráda, že alespoň někdo je na naší straně. Už tak je to celé velmi složité, takže mě těší, že máme alespoň někde přátelské a klidné zázemí,“ podotkla Bella. Věří, že si jednou Huntera vezme a dokáže všem z okolí, že je jejich láska postavená na pevných základech a mají spolu být. „Lidé se rozcházejí, rozvádějí. Nemyslím si, že to bude náš případ. Je mezi námi opravdu silné pouto,“ dodala.