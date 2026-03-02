Uštkl ji had, které celý život nenáviděla a bála se jich. Nwangene si získala pozornost v dubnu 2021 po svém vystoupení s baladou Take A Bow od Rihanny. Jen za jeden večer mělo video na YouTube více než 85 000 zhlédnutí. Hlas měla jako zvon, přitom se primárně živila jako architektka.
Osud měl ale jiné plány a zemřela ve svém domě. Právě tam na ni číhalo smrtelné nebezpečí. „Had ji uštkl v jejím domově. Byla ještě schopna zavolat si pomoc. Když ale přijela záchranná služba, už nemohla mluvit a než byla převezena do nemocnice, na následky uštknutí zemřela,“ informovala rodina na jejím profilu na Instagramu.
Tam ona sama pravidelně sdílela své pěvecké výkony a byla v kontaktu s fanoušky, kterých měla téměř čtyřicet tisíc. „Je to pro nás šok. Nikdy se nemůžete vyrovnat se smrtí tak mladého člověka a ještě za tak tragických okolností,“ uvedl její blízký přítel.
Rodina i známí apelovali na všechny, kteří žijí v oblastech, kde se vyskytují jedovatí hadi, aby si dávali velký pozor. Nabádali také, aby své zahrady a domy zajistili tak, aby měli hadi těžší na pozemek proniknout. „Nic víc už udělat nemůžeme. Ale pokud naše varování zachrání alespoň jeden život, bude to stát za do,“ doplnili. Nejhůř se ze smrti zpěvačky vzpamatovává její partner, který byl incidentu přítomen. Kobra ji totiž uštkla ve chvíli, kdy poklidně oba spali v posteli a on měl velké štěstí, že nezaútočila i na něj.