Tři roky se žena živila prostitucí. Rodině tvrdila, že je účetní

„Dřív jsem opravdu pracovala jako účetní. Moje směna měla dvanáct hodin a i přes mou veškerou snahu jsem sotva poplatila všechny účty a v podstatě každý měsíc živořila. Věděla jsem, že musím něco podniknout, protože jsem tak dál už žít nechtěla,“ uvedla.

S ohledem na to, že byla single, rozhodla se pro placenou společnici. O možném přivýdělku jí řekla její dobrá kamarádka, která stejné služby poskytovala také. „Nikdo nevyrůstá s tím, že se jednou chce stát prostitutkou. Myslím, že u většiny žen je to ta poslední možnost, kterou je možné využít. Přesto jsem byla ochotná to podstoupit a i přes mé počáteční obavy mi došlo, že mi to vlastně vyhovuje,“ pokračovala pro The Mirror.

Dnes si u VIP klientů vydělá za pouhou hodinu v přepočtu zhruba dvacet tisíc korun. A to je částka, na kterou v minulosti vydělávala dva týdny. „Neměla jsem dobrý plat a frustrovalo mě, jaký život žiji. Chtěla jsem mít větší volnost a nežít jen v práci,“ postěžovala si.

Myslí si, že ženy jsou v dnešní době stále málo placené a podle ní je to nespravedlivé. Její kolegové byli mnohem lépe placeni a mnohdy v práci netrávili ani tolik hodin jako ona. Přesto odváděli stejnou práci.

„Nechci se nějak obhajovat, ale udělala jsem dobrou věc. Zprvu jsem se styděla, takže jsem o tom nikomu neřekla. Pak už jsem se cítila špatně, že své rodině záměrně neříkám pravdu. Chtěla jsem, abychom měli čistý stůl a nic neskrývali,“ obhajovala své chování žena.

Když o svém opravdovém zaměstnání řekla rodině, matka byla zklamaná. Živí se jako psycholožka a neměla příliš pochopení. Otec prý byl kupodivu nadšený. „Jsem ráda, že už nemusím nikomu lhát,“ dodala kráska z Austrálie.