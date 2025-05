„Začala jsem se měnit hned, jak jsem dosáhla věku osmnácti let. Jakmile jsem o sobě mohla rozhodovat sama a nepotřebovala jsem souhlas rodičů, šla jsem do prvního tetování a piercingu. Rodina z mé touhy po transformaci nadšená nebyla, ale já jsem byla naopak štěstím bez sebe, že už konečně mohu své tělo měnit tak, jak chci,“ uvedla žena pro New York Post.

Nyní je její tělo pokryto velkým množstvím tetování i piercingů. Některé zásahy prý byly bolestivější, než čekala. Nejhorším zážitkem pro ni bylo rozříznutí jazyku na dvě poloviny. „Bylo to extrémně bolestivé. A velmi nepohodlné. Nemohla jsem jíst, téměř jsem nepila. Opravdu toto považuji za jednu z nejšílenějších věcí. Dny trpíte, ale pak se dočkáte pocitu, který za to stojí. A to i přes to, že se musíte znovu učit mluvit, protože šišláte,“ myslí si.

Svým fanouškům na Instagramu ukázala, že jazyk rozříznutý na dvě části má své výhody. Může ochutnávat dvě pochutiny najednou nebo pít rozdílné nápoje. Uvedla, že si jazyk nechala rozříznout, protože měla pocit, že jedině tak bude sama sebou.

„Chtěla jsem být vílou, elfkou, mystickou postavou. Vím, že pro mnohé jsou to nesmysly, lidé už v dnešní době příliš nevěří na něco mezi nebem a zemí a kouzla jsou podle nich jen výplodem naší fantazie. Já mám to štěstí, že žiji ve světě zázraků, na které věřím,“ dodala.