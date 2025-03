Žena se mění ve vysněnou zombie kočku, nechala si odstranit i nos

V minulosti si nechala tetovat oční bělmo i přes varování lékařů, kteří měli obavy, že by mohla po zákroku oslepnout. „Věřila jsem, že to dobře dopadne. Jakmile dáte ve svém životě prostor rozvoji černých myšlenek, nedopadne to s vámi podle vašeho očekávání. Takové myšlení u mě nemá šanci. Věřím v to dobré,“ uvedla žena.

Už v jedenácti letech chtěla mít piercingy a toužila po tetování. Sama si propichovala obličej jehlou a dávala si do nosu náušnice. Rodina s její proměnou nesouhlasila, ale Aydin na názor ostatních nikdy nedala. Chtěla být sama sebou, aby byla šťastná.

„Pro někoho je můj vzhled nepochopitelný a extrémní. Já to vnímám tak, že každý má nějakou představu o dokonalém vzhledu a já také nikoho neodsuzuji za to, že si nechává aplikovat botox nebo výplně rtů. Je to otázka vkusu,“ myslí si.

Faktem ovšem je, že její vzhled mnohé děsí. Především malé děti jsou z jejího vzezření značně vystrašené. Kamkoli vejde, vzbudí rozruch a lidé se za ní otáčejí. „Mnohokrát se mě někdo ptal, jestli je to maska a jestli to myslím vážně. Někteří lidé se křižují, mají za to, že jsem ďábel,“ pokračovala.

Obavy měla pouze ve chvíli, kdy si nechávala odstranit nos. Bála se, jak bude vypadat situace, kdy bude mít rýmu. Zatím ale žádné problémy nenastaly. „Když se moje mysl rozhodne pro změnu, nebráním jí. Moje tělo ji následuje. Někdy je to bolestivé. Třeba jako tetování stydkých pysků, ale vše se dá nakonec vydržet,“ míní.