Žena skladuje manželovo sperma v lednici, používá ho jako pleťový krém

Manželovo sperma skladuje v lednici, aby si ho na obličej mohla aplikovat kdykoli potřebuje. Začala se s ním potírat zhruba před půl rokem a tvrdí, že výsledky jsou opravdu pozoruhodné.

„Myslím, že pro někoho to bude jednoznačně absolutně nemyslitelné. Ale není to nic odporného, je to přeci naprosto normální věc a pokud mi to na pleť funguje, tak proč bych to nedělala dál. Alespoň ušetřím za drahé krémy,“ uvedla.

O svém neobvyklém každodenním rituálu informovala své fanoušky na Instagramu. Některé ženy se rozhodly aplikaci spermatu na obličej také vyzkoušet, jiné jí psaly, že je nechutná. „Je mi vcelku jedno, co si kdo myslí. Já jen dávám tip na to, co mi skvěle funguje a nestojí mě to ani korunu,“ doplnila.

Bruna nedávno vyhrála soutěž o nejkrásnější zadeček a nyní si užívá pozornosti médií i zájmu fanoušků, kteří ji sledují na sociálních sítích. „Velmi mě těší, jak jsou někteří lidé milí a jak mě podporují. Jsou samozřejmě i lidé, kteří píší, jak jsem mohla vyhrát soutěž o nejkrásnější zadek. Prý jsem si výhru nezasloužila. Je to rozhodně o úhlu pohledu a každý má jiný vkus,“ dodala.