O adopci jí neřekli hned v dětství. Sama si minulost nepamatovala a neměla tušení, kdo je její pravá rodina. Až v dospělosti zjistila, že byla adoptovaná. „Příbuzní se mě jednou mezi řečí ptali, jestli mě zajímá, kdo byla má pravá matka,“ sdělila. Tato informace ji ale tolik nešokovala. Větší šok zažila, když se začala pídit po dalších informacích.
„Co mě trápilo, bylo utajování. Jak jsem se dozvídala víc o obchodu s dětmi, přestala jsem se soustředit na lidi, kteří mě vychovali, a zaměřila se na systém, který to umožnil,“ vysvětlila.
Nikdo jí nechtěl poskytovat další informace, takže se rozhodla pátrat na vlastí pěst, protože ji zajímal její pravý původ. Pátrání jí přineslo jedno překvapení za druhým. Na rodném listu sice našla jména rodičů, své vlastní ale ne. Příbuzní náhle neměli čas, měnili téma nebo si prý nejdřív potřebovali promluvit s právníkem. To všechno působilo víc než podezřele.
„Nakonec jsem se dozvěděla, že mou matkou byla teprve sedmnáctiletá dívka, které za mě dali peníze ihned po porodu. Nevím, kolik přesně za mě zaplatili, ale šokovalo mě, že jsem se do mé adoptivní rodiny dostala takovým způsobem. Nebylo to legální,“ podotkla.
Ve 40.–60. letech v USA fungovala řada nelegálních adopčních sítí, kdy si adoptivní rodiče často mysleli, že procházejí legální adopcí, zatímco prostředníci za dítě inkasovali peníze a falšovali dokumenty. Diana později vypátrala i svou biologickou rodinu a od svých sourozenců se dozvěděla, že její pravá matka zemřela už ve třiceti letech. „Jen bych si přála, abych měla možnost se s ní setkat. Když jsem to zjistila, obrátil se mi svět vzhůru nohama. Ale díkybohu znám pravdu,“ dodala pro The Sun.