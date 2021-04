Jako policistka si nevydělala na vysněné auto, tak žena změnila profesi

V minulosti jí vadilo, že pracovala v prostředí, kde byli převážně muži. Měla pocit, že je pod tlakem a muži ji jako kolegyni nebrali příliš vážně. Nyní jí vyhovuje, že si může práci regulovat podle sebe a naopak jí teď muži platí, aby viděli její tělo v plavkách nebo spodním prádle.

„Nastavila jsem si hned na začátku hranice, které nehodlám překročit. Nikdy bych se neukázala úplně nahá. Nikdy bych nenatočila cokoli, co by připomínalo erotický film. Už jen kvůli rodině bych to nedopustila,“ sdělila žena pro server Daily Mail.



Ještě v pubertě věřila, že se stane veterinářkou. Pak chtěla být policistkou, ale po pár letech ve službě volby povolání litovala. Necítila se ve své kůži. Když narazila na stránku OnlyFans, kde by si mohla vydělat, neváhala a poprvé v roce 2018 fotografie na síť nahrála. Nečekala velký úspěch a o to víc byla v šoku, když si začala vydělávat velké peníze.

Není jedinou ženou, která v dnešní době odhazuje stud a fotí se jen v prádle. „Nevidím v tom nic divného. Dělá to hodně žen. V podstatě u bazénu nebo u moře se ženy odhalují ještě víc. Tam si klidně sundají horní díl plavek,“ myslí si.

Díky své nové práci si mohla také pořídit lamborghini, které ji stálo v přepočtu téměř devět milionů korun. Vzhledem k tomu, že takovou částku může ušetřit zhruba za čtvrt roku, nebyl to pro ni nijak extrémní výdaj, a navíc si splnila životní sen. Teď se však snaží šetřit na budoucnost.