„Když jsem se podívala pod postel, hleděly tam na mě dvě oči. Byl to šok. Ležel tam muž, kterého jsem nikdy předtím neviděla. Nikdo z hotelu neměl ponětí, jak se tam dostal. Ihned jsem volala pokojovou službu a policii a byla jsem neskutečně vyděšená. Netuším, jak dlouho tam byl. Ale dost zapáchal. Kdybych ten zápach necítila, ani by mě nenapadlo se pod postel podívat,“ uvedla žena.
Žena uvedla, že se od této doby bude pokaždé dívat pod hotelovou postel a pro jistotu i pod tu u sebe doma, protože už nechce nikdy zažít něco tak nepříjemného. „Normálně jsem se v pokoji svlékala, převlékala. Je mi velmi nepříjemné, že tam někdo byl a mohl se na mě dívat,“ pokračovala pro People influencerka.
Natálie uvedla, že v první chvíli myslela na to nejhorší. Měla za to, že je to minimálně sériový vrah a toto jsou poslední sekundy jejího života. Totožnost muže nezná a myslí si, že byl neškodný. „Byl to slušný hotel a měl dobré recenze. Jak se to všechno stalo, nikdo nechápe. Ale je to neomluvitelné,“ myslí si. Všechny své fanoušky vyzvala, aby si v hotelu dávali dobrý pozor a nestalo se jim něco podobného. Ona sama aktuálně s hotelem řeší finanční kompenzaci za psychickou újmu a chce zpět i peníze, které za hotel a jejich služby utratila.