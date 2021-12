Žena vydělává na prodeji svých prdů, jdou na dračku

Jednatřicetiletá žena našla díru na trhu. „Je to bizarní. Já vím. Samotnou mě překvapilo, kolik jsem si díky tomu vydělala peněz. Myslím, že můj příběh přiměje lidi přemýšlet nad tím, jak jednoduše si vydělat peníze. V dnešní době je to potřeba,“ svěřila se žena pro portál In Touch.

V přepočtu už si vydělala díky prodeji skleniček se smrdutým obsahem přes dva miliony korun a na svůj byznys je velmi hrdá. O všem se rozpovídala nejprve ve videu na sociální síti TikTok. Kromě fazolí a vajec jí hodně jogurtů a pije proteinové koktejly. Stephanie se zviditelnila díky reality show 90 dní do svatby a nyní se živí jako modelka a influencerka. Prodej vlastních prdů je výdělek navíc.

„Vím o tom, že hodně influencerů prodává například vodu, ve které se koupe. Někdo prodává i sliny ve skleničce nebo opotřebované spodní prádlo. Myslím, že jsem jediná, kdo zatím prodává své pšouky,“ pokračovala žena, která se za prodej v nejmenším nestydí.

Za jednu sklenici prdů si účtuje v přepočtu zhruba dvaadvacet tisíc korun. Fanouškům už ovšem slíbila, že během Vánoc bude mít slevové akce.

„Mnohokrát mě kontaktovali lidé, kteří chtěli moje kalhotky nebo chlupy. Napadlo mě, že nabídnu prdy. Je to vtipné a originální. Tak to prostě je,“ dodala.