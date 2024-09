Žena se učí střílet, aby se uměla chránit před závistivými ženami

„Být krásný má své výhody a také nevýhody. Každý den se setkáváte s někým, kdo vám krásu nepřeje a závidí. Mnohdy mají ženy i muži v hlavě velmi temné myšlenky. Já mám život ráda a rozhodně se chci bránit, pokud to bude potřeba,“ sdělila svým fanouškům na Instagramu žena.

Podle Tyffany se dnes krása staví na první místo a sama z toho má jisté výhody. Díky svému vzhledu nemusí chodit do práce a živí se jako modelka. Sama ovšem říká, že krása není všechno a zaměřuje se na vzdělání. Stále ještě studuje a zajímá se o veškeré dění ve světě.

„Je důležité mít všeobecný přehled a vědět, jak a co funguje. Učení je velmi důležité a nikdo by se na něj neměl vykašlat. Dnes, víc než kdy jindy, je opravdu důležité to vzdělání mít a ani já na něj nezapomínám,“ uvedla.

A nezapomíná ani na svou bezpečnost. Podle ní jsou ženy často velmi agresivní a snaží se jí ublížit. Napadají ji slovně a několikrát se stalo, že ji napadly i fyzicky. Nikdy nešlo o nic vážnějšího, ale Tyffany má za to, že je to jen otázka času. Proto se rozhodla pořídit si zbraň a pravidelně chodí na střelnici, kde se pod vedením učí zacházet se zbraní.

„Pro někoho to může být až příliš. Ale nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. Můžete zachránit život nejen sobě ale také někomu jinému. Dnešní svět je šílený a lidé mají různé nápady,“ doplnila.