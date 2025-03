Jak si fit babička udržuje mládí? Doporučuje intimnosti s dvojčaty

Už v minulosti se žena netajila tím, že udržuje vztah s mladšími muži, protože mají víc energie než muži jejího věku, nebo dokonce ještě starší. Sama se na šestapadesát let necítí a miluje sport, který si dopřává denně. Málokterý muž jejího věku jí stačí.

„Jsem hodně aktivní. Miluji sport, posilování, běh a nedovedu si představit vztah s mužem, který by vyžadoval být doma nebo se jen na dovolené povalovat u bazénu. Musím něco dělat, pohání mě to kupředu. Energii čerpám z pohybu, a to mohou pochopit jen mladší muži,“ myslí si.

Na nedávné dovolené se seznámila se dvěma muži, kteří si byli podobní jako vejce vejci, a brzy zjistila, že se jedná o jednovaječná dvojčata. S muži si ihned padla do oka a každý den s nimi udržovala intimní vztah. Do té doby neměla zkušenost se sexem ve třech. Osmadvacetiletí muži prý nechtěli věřit, že je Andree skutečně šestapadesát.

„Můžu vám něco doporučit? Najděte si dva mladší muže. Nic vám nedodá víc energie a pocit, že jste mnohem mladší, než vám někdo ukazuje ve vašem průkazu totožnosti,“ vzkázala svým fanynkám prostřednictvím magazínu Mirror.

Často se setkává s tím, že ji starší ženy odsuzují a myslí si o ní své. Podle ní jde ale pouze o závist, že na rozdíl od nich dokáže žít podle svých představ a nebojí se plnit si ty nejtajnější sny. „Život se má žít a ne přežívat. Každý den máte hned po probuzení šanci na změnu. Proč si neplnit sny, když tu ta možnost je? Není nic horšího než frustrace a nespokojenost,“ dodala.