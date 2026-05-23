Tělo za desítky milionů korun. Farrah Abrahamová odhalila všechny plastiky

Autor:
  11:00
Čtyřiatřicetiletá influencerka a hvězda reality show Farrah Abrahamová na sebe upozornila jako náctiletá maminka, která svou cestu od těhotenství k porodu sdílela se světem. Už tehdy se zamilovala do plastických operací. Nyní už se dostala na částku, za kterou by místo plastik mohla mít luxusní sídlo.

Farrah o všech plastikách hovoří velmi otevřeně a žádné z úprav svého vzhledu neskrývá. Vždy se přiznala ke každému zákroku. A ačkoli dnes jich za sebou má desítky, stále se svým vzhledem není plně spokojena. A to už za plastiky dala v přepočtu zhruba třicet milionů korun.

Kdyby si Farrah neudělala jedinou plastiku, dnes už by měla postavený luxusní dům a u něj zaparkované nové super auto.
„Poprvé jsem si nechala zvětšit prsa, když mi bylo devatenáct let. Měla jsem mindráky po kojení. Byla jsem ve věku, kdy měla většina holek krásná plná prsa, já jsem na hrudníku neměla téměř nic. A nelituji toho, že jsem si sebevědomí zvýšila silikonovými implantáty,“ uvedl žena z Los Angeles pro Daily Mail.

Od té doby uplynulo dalších patnáct let a nebyl rok, kdy by Farrah nepodstoupila alespoň malý kosmetický zákrok, který přispěl k její další celkové proměně. Celkem podstoupila čtyři operace prsou. Jedna z nich se totiž nevydařila a byl potřeba opravný zákrok. Nebyla ale kromě prsou spokojená ani se svým zadkem nebo rty.

„Nechala jsem si udělat BBL plastiku zadku. Líbí se mi ženy, které mají kulaté zadečky. Je to ženské a sexy. Nikdy jsem neměla takovou postavu. Bez plastiky bych tak nevypadala. Snažila jsem se posilovat, ale někomu se nepodaří mít kulatý zadek bez plastiky,“ pokračovala.

Dokonce si nechala upravit tvar brady a nosu, protože nebyla spokojená ani se svým výrazem. Kromě toho si také nechala omladit vagínu. Obejít se nedokáže ani bez umělých vlasů, řas a nehtů. Přirozenost zkrátka není nic pro ni a dnes už se svému mladšímu já vůbec nepodobá. Proměny vzhledu miluje i její jediná dcera, která preferuje kompletně bílý make-up s výrazným černým líčením. Za vrstvami líčidel ani není poznat pravá tvář.

„Nechávám dceru dělat to, co je jí příjemné. Také by se mi nelíbilo, kdyby mi někdo mluvil do života a zakazoval mi plastiky. Ona je úžasná bytost a nic to nezmění,“ podotkla Farrah, která má nyní dohodnutou plastiku horních víček.

