Žena prodává staré implantáty, fanoušci z nich šílí

Dvaatřicetiletá influencerka má na Instagramu bez mála tři sta tisíc fanoušků, kteří ji zbožňují a nemohli si nechat ujít příležitost vlastnit implantáty, které několik let nosila na hrudi. „Děkuji vám za skvělý nápad. Vlastně jsem o tom zprvu sama neuvažovala, ale teď si říkám proč ne. Myslím, že se implantáty dostanou přesně tam, kde mají být. Určitě někoho hodně potěší,“ uvedla na svém profilu žena.

V prsou měla silikonové implantáty sedm let. Podle lékařů jsou ve skvělém stavu a stále vypadají jako nové. „Klidně by je mohl použít ještě někdo jiný. To je nadsázka, je mi jasné, že se to takto nedělá. Ale jsou opravdu v super stavu. Kdybych se nerozhodla pro větší poprsí, nevyndávala bych si je. Neměla jsem s nimi sebemenší problémy,“ pokračovala.

Nové implantáty ji stály v přepočtu zhruba sedmdesát tisíc korun a doufá, že staré implantáty se vydraží za podobnou částku, aby tedy operace byla téměř „zadarmo“. Dražba začala na částce v přepočtu zhruba 23 tisíc korun a fanoušci stále přihazují. Dokud se nedostane na požadovanou částku, implantáty prý neprodá.

„Jsem zvědavá, jak to nakonec dopadne. Opravdu jsem napnutá, ale věřím svým fanouškům, kteří mě nikdy nezklamou,“ dodala.