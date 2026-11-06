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Dceru kojila až do devíti let. Když přišel konec, matka se rozplakala

Autor:
  8:35
Sharon Spinková

Sharon Spinková | foto: Profimedia.cz

Sharon Spinková
Sharon Spinková
Sharon Spinková
Sharon Spinková
5 fotografií
Dnes již šestapadesátiletá Sharon Spinková stále uvádí období kojení dcery jako to nejkrásnější období v životě. A to i přes fakt, že pro okolí jejich počínání bylo za hranou a nebylo vhodné. Podle Sharon si s dcerou vytvořila obrovské pouto a mají výjimečný vztah, který jim ostatní matky a dcery závidí.

Většina žen kojí své potomky zhruba rok. Někdo samozřejmě i déle, někdo zase jen pár měsíců a někdo vůbec. Kojení devítileté holčičky už je ale spíš bizarní záležitostí, kterou málokdo dokáže plně pochopit.

Sharon Spinková
Sharon Spinková
Sharon Spinková
Sharon Spinková
5 fotografií

„Na začátku kojení jsem si řekla, že přestanu, až nebude má dcera mléko chtít. Ona ale nikdy neměla vývojový spurt. Nebyla takové to dítko, které by se sápalo po flašce. Ona kojení milovala a měla jsem ho ráda i já. Nikdy nemáte s dítětem takovou blízkost jako právě u kojení,“ uvedla žena.

Když bylo holčičce pět let, přemýšlela nad tím, že by ji mohla klidně kojit do deseti let, pokud bude mléko. A kdyby ho měla a dcera stále chtěla, opravdu by tomu tak zřejmě bylo. Nakonec ale dcera sama řekla, že už kojit nechce.

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„Když se to zastavilo, plakala jsem. Dcera byla šťastná, ale nebylo to jednoduché. Nikdy jsem ji ke kojení nenutila. Ne vždy to bylo zalité sluncem. Někdy mě to bolelo, protože už měla zuby, kousla mě. Přesto si stojím za tím, že to bylo dobré rozhodnutí. Odborníci doporučují kojit do dvou let a dále. Nikde není daná stopka. Dokud dítě a matka chtějí a mléko teče, proč to zastavovat,“ podotkla.

Lidé jí často opakovali, že z dcery vychová nesamostatnou dívku, která bude závislá na její přítomnosti. Sharon ale sama později uvedla, že tomu tak není. Dcera má spoustu přátel a na matku fixovaná není. „Lidé se stále něčeho bojí, místo aby poslouchali, co jim říká instinkt,“ dodala.

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