Na londýnském týdnu módy už bylo v průběhu let k vidění opravdu mnoho bizarních modelů. Mateřské mléko stříkající z podprsenky ale přítomní viděli poprvé. A ačkoli to bylo pro mnohé až příliš, těhotná zpěvačka má za to, že jde o tak přirozenou věc, že by se nad tím nikdo neměl pozastavovat.
Čtyřiatřicetiletá kráska na mole prezentovala model značky Di Petsa inspirovaný kojením. „Jsem poprvé v roli modelky a rovnou jsem zažila moment, který se jen tak nezapomene,“ uvedla na svém profilu na Instagramu umělkyně. Z trysek zabudovaných do sochařsky pojaté podprsenky, která imitovala proudy mateřského mléka tryskající z bradavek, jí vytékala tekutina. Ta dopadala na všechny okolo.
Na závěr přehlídky zkrátka zapózovala Pinnocková v andělském celobílém dvoudílném modelu z kolekce nazvané Holy Milk. Stála v klidu uprostřed scény, obklopena nejméně šesti dalšími modelkami sedícími na přehlídkovém mole a nechávala vytékat bílou tekutinu. Sama je nyní v očekávání a těší se na příchod svého potomka, kterého má v plánu kojit. Připadalo jí to jako skvělá připomínka toho, že právě mateřské mléko je pro miminko to nejlepší a nejcennější.
„Cítila jsem se jako Matka příroda, která svou blahodárnou vodou krmí všechny přítomné. Bylo to fascinující. Asi nikdy jsem se necítila tak silná a sebevědomá,“ podotkla zpěvačka. Samotná umělkyně se k modelu také jasně vyjádřila. „Toto dílo představuje působivou výpověď o mateřství, těle a péči pojaté jako podívaná. Zasazuje totiž intimní akt do vysoce stylizovaného světa módního mola,“ uvedla Di Petsa pro People.
Zpěvačka, která je manželkou fotbalisty Andreho Graye, očekává ještě letos narození jejich třetího potomka. S pětatřicetiletým Grayem již vychovávají čtyřletá dvojčata – dcery. A právě téma mateřství ji podle jejích vlastních slov přesvědčilo k tomu, aby na sebe kontroverzní model oblékla. „Každá matka to pochopí,“ dodala pro New York Post.