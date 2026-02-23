Původně měla v plánu kariéru modelky a procházení se po přehlídkových molech. Dnes si ale vydělává víc, než by jako normální modelka měla. „Už jsem si zvykla na to, že po mně muži chtějí divné věci. Já už se nad těmi prapodivnostmi vůbec nepozastavuji. Nikoho nesoudím, každý má nějaká přání a nějaké choutky. Je to každého věc, pokud tím nikomu neubližuje.“
Na Instagramu má téměř dvě stě tisíc sledujících. Má věrné fanoušky, kteří mají podivné požadavky pravidelně. Nechává si za jejich plnění dobře zaplatit a díky tomu si žije pohodový život. „Za posledních pár let jsem zjistila, jak moc jsou muži závislí na nohách. Milují je. Někdo miluje jen prsty u nohou, někdo kotníky, jiní zase lýtka. Ale jsou jimi naprosto fascinovaní,“ uvedla.
Díky plnění zvláštních požadavků už si prý vydělala v přepočtu zhruba pětapadesát milionů korun. Žije svůj sen, cestuje po světě, zařídila si hezké bydlení a věří, že si svou „práci“ bude užívat ještě dlouho.
„Není den, kdy by mi nepřišla nějaká zpráva, kde po mně muži chtějí něco podivného. Jak už jsem řekla, milují nohy. Takže také milují různé boty na podpatku. Proto už jich mám vážně hromadu. Musím si samozřejmě nakoupit všechno, co potřebuji. A do toho počítám i hezké oblečení. O to ale moc mužům nejde. Nemusím dělat nic extrémního, svlékat se nebo tak něco. Někdy jen stačí vyfotit si nohy,“ podotkla na Instagramu.
Nohy si natáčí prakticky kdekoli. Na autobusovém nádraží, v letadle, na nákupu. Mnohé muže nohy vzrušují víc než cokoli jiného. „Natáčela jsem se i v letadle. Sundala jsem si ponožky, byla bosá a měla jsem vyděláno,“ dodala. Její „povolání“ je pro mnoho lidí až příliš bizarní a nepřijatelné. Ani její rodina nejprve nebyl nadšená, když se s novou prací svěřila. Když ale zjistili, kolik to Molly vydělává, přestali mít námitky.