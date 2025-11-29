Dárky syn dostává každý den už od října až do Vánoc. Na každý den má přichystané překvapení a Jodie říká, že není většího štěstí, než když vidí syna, jak se mu ráno rozzáří nad dárkem oči. Adventní kalendář obsahuje i dárky jako roční vstup do jeho oblíbeného Dino parku nebo různé dovolenkové pobyty na místech, kde je vše plně zařízeno pro potěchu malých dětí, jako je například Disneyland nebo Legoland.
„Dárky jsem začala nakupovat už před několika měsíci, abych byla předem dobře připravená a nic mě nezaskočilo. Nakoupené už mám i vánoční dárky. Miluji toto období. Už se nemohu dočkat, až budou nazdobené výlohy obchodů a města se promění v kouzelná místa plná světel,“ uvedla.
Jako dítě Vánoce také zbožňovala, protože to bylo období, kdy dostávala dárky. Jindy tomu tak nebylo a rozhodně neměla vše, na co si ukázala. A právě kvůli tomu chce nyní pro syna jen to nejlepší a věří, že mu tím zajistí dokonalé vzpomínky na dětství. „Dělám to jen pro něj. Je to moje všechno. On si zaslouží nejvíc na světě,“ míní.
Její fanoušci se na celou záležitost dívají poněkud odlišným pohledem a píší, že takovým chováním syna rozmazluje a není pro něj dobrým příkladem. Podle mnohých nebude jako dospělý mít nikdy dost, nenaučí se hospodařit s penězi a nespokojí se jen tak s něčím. S tím ovšem Jodie nesouhlasí a své počínání má za to nejlepší řešení.
„Myslím, že každá matka moc dobře ví, co je pro její dítě nejlepší. Kdo nás nezná osobně, neměl by to vůbec komentovat,“ doplnila na Instagramu.