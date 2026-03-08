Chtěli potomka, který je opravdu jejich. Docházeli na kliniku umělého oplodnění a věřili, že se jim opravdu podaří počít vlastní dítě. Žena dodala svá vajíčka a muž spermie. Přesto došlo k chybě a do dělohy ženy bylo na klinice implantováno embryo, které nebylo jejich.
Floridský pár tak nyní žaluje kliniku pro léčbu neplodnosti týdny poté, co žena porodila dítě, které biologicky není jejich dítětem. Steven Mills a Tiffany Score v prosinci přivítali na svět krásnou a zdravou holčičku. Už po porodu ale bylo jasné, že něco nehraje, protože měla holčička tmavší pleť, zatímco oni jsou oba dva běloši. Nařídili tedy genetické testy, které prokázaly, že holčička opravdu není jejich, jak vyplývá ze soudních dokumentů, které získala televizní stanice Fox News Digital.
Pár uvedl, že bude samozřejmě holčičku vychovávat jako vlastní a milují ji z celého srdce. Žalují ale kliniku a případ chtějí medializovat, aby se něco podobného nestalo dalším párům. Podle nich se to zřejmě stává častěji a mnoho lidí ani netuší, že dítě není biologicky jejich, protože má například bělošský pár dítě jiného bělošského páru.
„Pro žalobce je znepokojivá i zjevná možnost, že nějaké jiné ženě bylo implantováno jedno nebo víc jejich embryí a je nyní těhotná nebo byla těhotná a v současnosti vychovává jedno nebo víc jejich dětí,“ doplňuje advokát páru.
Myšlenka, že někde na světě nyní může být dítě, které je jejich, je ničí. Zároveň jsou znepokojení tím, že někde na světě naopak je pár, který ani nemá tušení, že má někde svou biologickou dceru.