Kosmetička cestuje po světě, aby ušetřila za kadeřnické služby

„Své vlasy miluji a snažím se o ně pečovat co nejlépe. Nechávám si je také prodlužovat, proto musím volit salony, kde mi mé vlasy nezničí. V Coloradu jsem měla skvělé místo, kde mi vlasy upravovali, ale cena se rapidně zvýšila,“ uvedla žena pro server Mirror. V přepočtu by v Coloradu za prodloužení kadeří zaplatila zhruba sto tisíc korun, a to už podle ní bylo příliš.

Začala tedy pátrat, kde by mohla ušetřit. Náhodou narazila na Instagramu na kadeřníka z Turecka, který podle lidí dokázal zázraky a za minimální cenu. V přepočtu u něj stálo prodloužení vlasů zhruba jedenáct tisíc korun, a to byla podle Bryn velmi lákavá nabídka.

Rozhodla se, že ho vyzkouší aspoň jednou a zároveň bude objevovat krásy Turecka, protože se jí podařilo sehnat i levnou letenku a ubytování. A skutečně – celý výlet i s prodloužením vlasů stál necelou polovinu ceny, kterou by za prodloužení vlasů zaplatila v Coloradu. V Turecku už takto byla čtyřikrát.

„Hodně lidí jsem inspirovala. Ale našli se i tací, kteří mají mé chování za neekologické. Prý z rozmaru znečišťuji planetu,“ pokračovala žena. Celou záležitost ale nevidí tak dramaticky. Cestuje a u toho si dopřává i jiné služby. Za tetováním například letěla až do Kolumbie.

„Mám spoustu skvělých zážitků, které budu moct předávat dál. Mám jiný způsob života než většina, ale to neznamená, že to dělám špatně,“ dodala.