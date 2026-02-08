Než byl jejich první účet na Instagramu nahlášen za fake, měly „sestry“ statisíce sledujících. A podle komentářů pod jejich fotografiemi mnozí lidé bohužel opravdu věřili, že jsou reálné. Na první pohled totiž na fotografii není patrné, že by pravé nebyly.
„Užíváme si další slunečný den na pláži v Miami. My dvě. Nejlepší kamarádky, které jsou vždy spolu. Pochopitelně, jinak by to nešlo. Máme stejné zájmy, přitom jsme každá jiná. Čekáme na našeho prince, ale máme jasné podmínky. Naštěstí jsme na stejné koleji,“ psaly „ženy“ pod jednou z původních fotografií. Není jasné, kdo za AI kráskami opravdu stojí. Už však dostaly nabídky na placené spolupráce.
Když byl jejich účet zrušen, za pár dní se objevil další. Zdá se tedy, že je jejich stvořitel rozhodnutý pokračovat s AI kráskami za každou cenu. Tvrdí, že je jim pětadvacet let. Fanoušci si myslí, že původní jedna hlava i tělo patří reálné ženě, jejíž fotografie jsou pouze pomocí umělé inteligence upravované tak, aby to vypadalo, že jde o siamská dvojčata. Pravda však může být úplně jinde. Zatím se totiž nikdo k profilu nepřihlásil oficiálně. Pouze ještě na sklonku roku 2025 tvrdily pod fotkou, že nejde o AI a jsou reálné.
„Celý ten příběh je postavený tak, aby podněcoval interakci. Je to perfektní vyprávění o perfektním člověku, lidech, které vede k tomu, o co tvůrce usiluje. A to je jednoznačně zapojení veřejnosti,“ uvedl pro Daily Mail Andrew Hulbert, který je odborníkem na umělou inteligenci a zabývá se především používáním ChatGPT.