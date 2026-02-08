Falešné, přesto slavné: AI siamská dvojčata září na Instagramu

Autor:
  10:58
Říkají si Valeria a Camila, mají být z Miami a jsou siamská dvojčata. Nejsou to ovšem reálné ženy. Vytvořila je umělá inteligence a je až neskutečné, jak rychle se staly populárními. Postují příspěvky z běžného „života“ a pro mnohé to může být extrémně matoucí. Přesto počty jejich sledujících stále stoupají.

Než byl jejich první účet na Instagramu nahlášen za fake, měly „sestry“ statisíce sledujících. A podle komentářů pod jejich fotografiemi mnozí lidé bohužel opravdu věřili, že jsou reálné. Na první pohled totiž na fotografii není patrné, že by pravé nebyly.

„Ženy“ jsou na Instagramu za hvězdy.
Valeria a Camila
Valeria a Camila
Valeria a Camila
14 fotografií

„Užíváme si další slunečný den na pláži v Miami. My dvě. Nejlepší kamarádky, které jsou vždy spolu. Pochopitelně, jinak by to nešlo. Máme stejné zájmy, přitom jsme každá jiná. Čekáme na našeho prince, ale máme jasné podmínky. Naštěstí jsme na stejné koleji,“ psaly „ženy“ pod jednou z původních fotografií. Není jasné, kdo za AI kráskami opravdu stojí. Už však dostaly nabídky na placené spolupráce.

Když byl jejich účet zrušen, za pár dní se objevil další. Zdá se tedy, že je jejich stvořitel rozhodnutý pokračovat s AI kráskami za každou cenu. Tvrdí, že je jim pětadvacet let. Fanoušci si myslí, že původní jedna hlava i tělo patří reálné ženě, jejíž fotografie jsou pouze pomocí umělé inteligence upravované tak, aby to vypadalo, že jde o siamská dvojčata. Pravda však může být úplně jinde. Zatím se totiž nikdo k profilu nepřihlásil oficiálně. Pouze ještě na sklonku roku 2025 tvrdily pod fotkou, že nejde o AI a jsou reálné.

„Celý ten příběh je postavený tak, aby podněcoval interakci. Je to perfektní vyprávění o perfektním člověku, lidech, které vede k tomu, o co tvůrce usiluje. A to je jednoznačně zapojení veřejnosti,“ uvedl pro Daily Mail Andrew Hulbert, který je odborníkem na umělou inteligenci a zabývá se především používáním ChatGPT.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...

Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...

Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru

Slavní, kteří propadli alkoholu.

„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...

Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách

Krásky zimních olympijských her roku 2026

Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...

Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa

Žena má obří poprsí, které je na jednu stranu lákadlem pro muže, ale noční...

Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...

Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními

Trapasy se nevyhýbají ani slavným hvězdnám.

Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...

Falešné, přesto slavné: AI siamská dvojčata září na Instagramu

„Ženy“ jsou na Instagramu za hvězdy.

Říkají si Valeria a Camila, mají být z Miami a jsou siamská dvojčata. Nejsou to ovšem reálné ženy. Vytvořila je umělá inteligence a je až neskutečné, jak rychle se staly populárními. Postují...

8. února 2026  10:58

Imunitu podpoříte nejen vitaminy. Zkuste taky spát a odpočívat

ilustrační snímek

V zimě na vás číhá nejen spousta bacilů, svou daň si vybírají i krátké chladné dny bez dostatku slunce. Výsledkem je, že se cítíte často unavení, malátní, nic se vám nechce… Co s tím?

8. února 2026

V barvě přírody. Zelená je odstín nejlepších kosmetických pomocníků

Pleťové masky byste měla používat celoročně, ideálně pak dvakrát týdně.

Kosmetika v barvě přírody dokáže povzbudit nejen pleť, ale i zlepšit náladu. Vyzkoušejte třeba produkty s olivovým olejem nebo zeleným čajem – vaše pleť bude hebká a budete se cítit prostě dobře.

8. února 2026

Správná péče v šestinedělí: proč nespěchat a dát tělu čas

Ilustrační snímek

Šestinedělí není vhodnou dobou na lámání rekordů. S mateřskou rolí je potřeba se sžít pomalu, krok za krokem, a dopřát si prostor k tomu, aby se žena v „novém“ těle i životní roli cítila dobře a byla...

8. února 2026

Nejikoničtější filmové páry všech dob. Milovali jste je taky?

Slavné milenecké filmové dvojice, na které se nedá zapomenout.

Podívejte se do naší galerie na známé zamilované filmové dvojice, které se staly ikonickými a znají je lidé napříč světem. Patří sem pár z Titaniku, Zápisníku jedné lásky, Romea a Julie, Matrixu,...

8. února 2026

Mít všeho tak akorát, zažít lásku, vychovat děti. Jak vypadá nový luxus?

Ilustrační snímek

Co je to luxus? Něco, po čem většina lidí touží a málokdo si to může dovolit? Červený sporťák na parkovišti před načančaným zámečkem? A všimli jste si, že většina celebrit, které si vzaly život pod...

8. února 2026

Kvůli akné modelka nechtěla vycházet z domu, po letech se ho zbavila

S akné modelka bojovala několik let.

Pětadvacetiletá modelka a influencerka Alix Earle z USA roky bojoval s bolestivým akné, za které se tak styděla, že někdy ani nechtěla vycházet ven z domu. Z noční můry však nakonec udělala přednost...

7. února 2026  10:53

Být milenkou není výhra. Jsou vždy druhé a šance na vztah mají mizivé

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

I když jsou často společností odsuzovány, v roli milenky se za život objevila nejedna žena. Neznamená to však, že by měly padnout v zatracení. I na nich se totiž vztah se ženatým či zadaným mužem...

7. února 2026

Hlíva jako elixír zdraví. Hlídá cholesterol a posiluje imunitu

Ilustrační snímek

Je k dostání po celý rok, výborně chutná a tělu dodává přesně to, co potřebuje. Hlíva ústřičná obsahuje cenné vitaminy, minerály i vlákninu a prospívá imunitě, trávení, cévám i pokožce. Skvělá volba...

7. února 2026

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach.

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...

7. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Horoskop pro každé znamení na 7. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Únor se pomalu sune ke svému druhému týdnu a nás čeká svátek sv. Valentýna. Co si pro nás do následujících dní připravily hvězdy? Berani, máte pocit, že na ubíhající dny koukáte z rychlíku. Zpomalte...

7. února 2026

Hrozný make-up. Sítě baví i rozděluje trend, který si utahuje z fanynek MAGA

Ministryně vnitřní bezpečnosti USA Kristi Noemová (6. listopadu 2025)

Možná jste v posledních měsících zaregistrovali trend konzervativní dívky, který stvořila komička Suzanne Lambertová známá ze sociálních sítí. Někdy je označován také jako MAGA make-up nebo...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.