Ačkoli sama je se sebou aktuálně maximálně spokojená, její nejbližší z proměn moc velkou radost nemají. Alison si v minulosti nechala udělat výrazně větší rty, menší nos i silikonová ňadra. Vždy toužila po vzhledu, který bude připomínat panenku, a chtěla být jako „bimbo“.
„Jsem manikérka a make-up artistka. Miluji dlouhé nehty a vše kolem péče o zevnějšek. Ráda měním svůj celkový vzhled. Moji fanoušci milují různobarevné paruky i můj dokonalý make-up,“ říká žena, která je středem pozornosti všude, kam přijde.
Miluje cestování po Evropě, a ačkoli je původem z Ruska, zbožňuje hlavně destinace, kde je teplo a moře. Nyní si například užívá na řeckém ostrově Santorini. „Procestovala jsem už velký kus Evropy. Zajímá mě historie a architektura,“ pokračovala. Málokdo by asi hádal, že právě historie je její vášní.
Na Instagramu ji sleduje téměř třicet tisíc lidí a právě díky sociálním sítím si přivydělává slušné peníze, aby mohla cestovat. Nechce prozradit, zda je sama, aby neodradila fanoušky. Každý den má v soukromých zprávách žádosti o ruku i nabídky od mužů, kteří si říkají „sugar daddy“ a chtějí ji na dálku sponzorovat.