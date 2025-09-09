Žena se mění v panenku. Miluje plastiky i dlouhé nehty

Říká si Alison Romance a prezentuje se jako bimbo panenka, která miluje paruky, dlouhé nehty, barevné kontaktní čočky i výrazný make-up. Díky plastikám se změnila přesně k obrazu svému a další zákroky rozhodně nevylučuje.
Žena miluje paruky.

foto: koláž iDNES.cz

Tak vypadala v době, kdy ještě neměla žádné plastické operace.
Alison má obrovskou sbírku panenek, které jí jsou největší inspirací. Vyhradila...
Alison Romance
Alison Romance
Ačkoli sama je se sebou aktuálně maximálně spokojená, její nejbližší z proměn moc velkou radost nemají. Alison si v minulosti nechala udělat výrazně větší rty, menší nos i silikonová ňadra. Vždy toužila po vzhledu, který bude připomínat panenku, a chtěla být jako „bimbo“.

„Jsem manikérka a make-up artistka. Miluji dlouhé nehty a vše kolem péče o zevnějšek. Ráda měním svůj celkový vzhled. Moji fanoušci milují různobarevné paruky i můj dokonalý make-up,“ říká žena, která je středem pozornosti všude, kam přijde.

Miluje cestování po Evropě, a ačkoli je původem z Ruska, zbožňuje hlavně destinace, kde je teplo a moře. Nyní si například užívá na řeckém ostrově Santorini. „Procestovala jsem už velký kus Evropy. Zajímá mě historie a architektura,“ pokračovala. Málokdo by asi hádal, že právě historie je její vášní.

Na Instagramu ji sleduje téměř třicet tisíc lidí a právě díky sociálním sítím si přivydělává slušné peníze, aby mohla cestovat. Nechce prozradit, zda je sama, aby neodradila fanoušky. Každý den má v soukromých zprávách žádosti o ruku i nabídky od mužů, kteří si říkají „sugar daddy“ a chtějí ji na dálku sponzorovat.

