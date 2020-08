Vsaďte na obyčejné bílé tričko. Je to zázračná ingredience každého outfitu

Není univerzálnějšího oblečení, než je tričko s krátkým rukávem. Žádná tílka s kamínky, vyšívané košile a svršky s dlouhým rukávem, nesmrtelná klasika bude nejlepší volbou.

Zapomenuto by mělo být jakékoliv nápadné zdobení včetně nápisů. Jediné, co je povoleno, jsou drobná loga oděvních společností, nikoliv ta přes celá záda či ňadra. Kromě zcela fádního střihu a vzhledu zaměřte pozornost hlavně na materiál. Ten je v tomto případě alfou a omegou všeho.

Móda s rozumem

Pomalá móda neboli slow fashion ulevuje nejen přírodě, ale i člověku. Nakupováním parády vyrobené z udržitelných tkanin také vyjadřujete svůj nesouhlas s často až nelidskými podmínkami, ve kterých musí lidé ve velkých továrnách pracovat. Odměnou vám bude skvělý pocit, že jste udělali něco dobrého pro společnost a hlavně budoucnost naší planety.

Kromě toho vám kvalitní model vydrží hned několik sezon. A jaké materiály vybírat? Nejpříjemnější a nejoblíbenější je v tomto směru bio bavlna, len a konopí. Věřte, nebo ne, u zcela obyčejného trička bude ihned znát rozdíl, když bude ušito z výše zmíněných materiálů. Jestli se bojíte ceny za udržitelnost, pak jsou obavy zcela zbytečné. Za ekologické tkaniny měsíční úspory rozhodně neutratíte.

Outfit vhodný do zaměstnání, na toulky městem, setkání s přáteli, ale i na neformální schůzku.

Zlatá střední cesta

Bílé tričko nemusí oblékat pouze mladé ženy preferující ležérnost. Tím, že se jedná o oděv nadčasový, mohou jej nosit dámy všech postav, profesí, bez ohledu na věk. Jak si pravý kousek vybrat, už víte, teď se zaměřme na vhodný střih a velikost.



Stylisté doporučují při zkoušení vybírat top o maličko větší. Neměl by být příliš upnutý, zvláště u postav plnějších proporcí. Svršek vždy zastrkujte za horní lem kalhot, džínsů, šortek a sukní. A to i tehdy, kdy se jej rozhodnete vzít do práce. Neustále byste totiž měla mít na paměti, že je důležité klást důraz na pas. Jen tak bude figura působit souměrně, vytvoří sexy linii přesýpacích hodin.

Bez ostychu

Ať už top zkombinujete s denimovými šortkami, saténovou midi sukní či palazzo kalhotami, vedle nešlápnete. V tomto případě bílé tričko hraje do karet hlavně těm, co si s módou moc nerozumí. Můžete ho propojovat nejen napříč styly, ale také barvami.

Nebojte se ovšem ani monochromatického looku, tedy outfitu tón v tónu. Kdy jindy chcete vynést kreaci poskládanou z bílých oděvů než právě teď, na konci léta? Podtrhnete líbivé opálení a celkově dodáte vzhledu svěží šmrnc.

Model poskládaný z bílých oděvů působí sofistikovaně a nesmírně líbivě.

Tip: Třešničkou na dortu monochromatické souhry budou designové šperky. Bílý komplet famózně podtrhne metalická kabelka ve smaragdovém tónu či neonové sandálky nebo tenisky.