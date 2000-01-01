náhledy
Na momenty, které zamíchaly módní historií, byl loučící se rok 2025 víc než bohatý. Od smrti módního guru Giorgia Armaniho přes ikonický klobouk Melanie Trumpové až po cukrátkové spodní prádlo a prvního muže na obálce Vogue.
Autor: koláž iDNES David Votruba
Hned na začátku roku na sebe upoutala pozornost staronová první dáma Melania Trumpová. Na prezidentské inauguraci svého muže zvolila k elegantnímu kostýmku klobouk od Erica Javitse, který mluvil za vše. Kvůli široké krempě nebyla Melanii vidět část obličeje. Ohledně jeho účelu panují dodnes dohady. Šlo o odkaz na módní styl, ke kterému se vrátila během státní návštěvy Británie v září tohoto roku. Tehdy první dámě klobouk v odstínu hroznového vína dodával auru extravagantnosti a zároveň určité vyčleněnosti a nadhledu.
Autor: Reuters
V červnu tohoto roku si známá provokatérka Bianca Censori se svým manželem Kanyem Westem vyšla do ulic New Yorku v pestrobarevné podprsence a kalhotkách vyrobených z bonbonů. Minimalistický outfit doplnila modelka stříbrnými lodičkami a černou parukou s ofinou. Pár měl údajně namířeno do nahrávacího studia. Kayne West v širokých kalhotách a bundě s kapucí si svou manželku vedl hrdě za ruku a ze všudypřítomných mužských pohledů si zjevně nedělal těžkou hlavu.
Autor: Profimedia.cz
Ať jste se letos podívali kamkoli, bylo těžké vyhnout se fotkám novomanželky miliardáře Jeffa Bezose Lauren. Kromě neoficiální rozlučky se svobodou na raketě Space Origin Jeffa Bezose v dubnu, se paní Bezosová díky svým krajkovým svatebním šatům od Dolce & Gabbana a třídenní svatbě v Benátkách dostala na digitální obálku Vogue. Lauren i její nastávající byli tehdy hlavními hvězdami prvních řad na mnoha největších přehlídkových molech roku a často byli zároveň foceni v pečlivě vybraných archivních outfitech známých módních domů. V listopadu přišlo další velké odhalení: Bezosovi budou financovat příští ročník jedné z nejprestižnějších módních událostí Met Gala. Navzdory nevyhnutelné kritice pokračuje nová a stále usměvavá paní Bezosová v rychlém ovládání módního establishmentu, samozřejmě s neomezeným rozpočtem.
Autor: ČTK
Čínský fenomén Labubu si v roce 2025 podmanil svět. Chlupatí zlověstně vypadající elfové se stali nejen snem mnoha dětí, ale i stylovým doplňkem kabelek známých celebrit. Objevovali se po boku Rihanny, Dua Lipy, Ashley Robertsové, Francise Dominica nebo Cher. Rozpoutali tak globální šílenství, noční fronty před obchody i rvačky v nich. Prodejce Pop Mart proměnili v jednu z nejcennějších hračkářských společností na světě.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Comebackové turné britské kapely Oasis bylo jednou z nejpropagovanějších hudebních událostí roku. Spolu s ním přišlo i oživení charakteristického stylu hudební skupiny z Manchesteru, od praktického svrchního oblečení z 90. let, po fotbalové dresy a kšiltovky Kangol. Značky jako Adidas Originals, French Connection, Berghaus a Finlay vydaly na počest znovuzrození kapely vlastní oděvní kapsulové kolekce.
Autor: Profimedia.cz
10. července se v pařížské aukční síni Sotheby’s utkalo devět dražitelů o to, aby získali originální kabelku Hermès Birkin od Jane Birkin. Nakonec byla ikonická kabelka prodána soukromému sběrateli z Japonska za rekordních 8,6 milionu eur, tedy v přepočtu zhruba 210 milionů korun. Z oblíbené a stylisty opěvované birkinky se tak nově stala nejcennější kabelka, která kdy byla v aukci prodaná.
Autor: FADEL SENNA / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Zhruba půl hodiny poté, co Taylor Swiftová v srpnu zveřejnila na Instagramu své zasnoubení s Travisem Kelcem, se šaty Polo Ralph Lauren, které měla na sobě, beznadějně vyprodaly. Britská zpěvačka je jednou z nejvlivnějších popových hvězd na světě. Zároveň vlastní jednu z nejvěrnějších fanouškovských základen. Jednoduché letní šaty v přepočtu za deset a půl tisíce korun tak skalní fanoušci vzali útokem, aby aspoň na chvíli na vlastní kůži zakusili, jaké je to být globální hvězdou.
Autor: Reuters
Giorgio Armani, který zemřel letos v září ve věku 91 let, byl jednou z nejmocnějších osobností současné módy. Impérium zahrnující oblečení, kosmetiku, bytové doplňky, hotely a restaurace z něj udělalo jméno světového formátu. Jeho odkaz však spočívá především na skutečnosti, že byl jedním z mála návrhářů, kteří změnili způsob, jakým se lidé oblékají. V 80. letech 20. století odstranil vnitřní strukturu pánských obleků, čímž umožnil látce volně pohybovat kolem těla. V 90. letech si vytvořil kultovní základnu šedého minimalismu, který stíral hranice mezi mužskou a ženskou siluetou. Hledat pro jeho impérium důstojného nástupce bude opravdu nelehký úkol.
Autor: Reuters
Málokterého módního nadšence nechal chladným dokument Victoria Beckham, který v letošním roce ovládl Netflix. Bývalá zpěvačka a majitelka úspěšného módního impéria během něj ukázala nejen zákulisí tvorby své módní značky, ale svěřila se i s vlastními módními přešlapy. Outfit na fotografii označila sama Victoria za jeden ze svých modních pádů. Psal se rok 2003 a Victoria ujížděla na lesklých materiálech, velkých, blýskavých špercích, napletených vlasech, umělých nehtech a prsních implantátech, které dlouhé roky popírala.
Autor: Profimedia.cz
Obnovené přehlídky Victoria’s Secret v roce 2025 navázaly na comeback z předchozího roku, ale působily sebevědoměji a vyváženěji. Značka definitivně opustila od často kritizované estetiky zaměřené na potěchu mužského oka. Vsadila naopak na rozmanitost těl, věku i původu modelek, větší důraz na individualitu a méně teatrální sexualizaci. Andělská křídla se na rozdíl od minulosti na přehlídkách objevovala spíš symbolicky. Show kladla namísto laciného efektu důraz na módu, řemeslo a styling. Celkově byly přehlídky vnímány jako snaha propojit ikonické DNA značky s moderním pohledem na ženskost, sebevědomí a inkluzi.
Autor: AP
Americko-francouzský herec Timothée Chalamet je historicky prvním mužem, který se objevil na obálce časopisu Vogue. Stalo se tak poprvé za 106 let jeho existence. V roce, kdy Anna Wintourová skončila po dlouhých 37 letech v pozici šéfredaktorky, se na prosincové obálce objevil Timothée na vesmírném pozadí, které poskytla NASA. Na sobě měl džíny s vyšívanými květy, které podle mnohých odkazovaly na bezstarostný styl prvního desetiletí milénia. Kontroverzní obálka vyvolala na sociálních sítích odlišné emoce od nostalgie, chvály až po odsouzení za „nejhorší obálku v historii“.
Autor: Searchlight Pictures - American / Collection ChristopheL via AFP / Profimedia, Profimedia.cz