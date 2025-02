Nahota na cenách Grammy. Nová kapitola v módě, nebo marketingový tah manžela?

Předávání cen Grammy proběhlo 2. února. Prestižní hudební ceny si odnesli Beyoncé, Kendrick Lamar a… Zajímá to doopravdy vůbec někoho? Zdá se, že ne. V médiích se daleko víc než výherci cen probírá vystudovaná architektka, modelka původem z Austrálie Bianca Censori.

Nahé šaty už nepřekvapí. Nebo ano?

Při příchodu na červený koberec zakrýval třicetiletou hvězdičku mohutný černý kožich. Jaké bylo ovšem překvapení přítomných, když se Censori otočila, s teatrálním gestem ho setřásla z ramen a vystavila nahé hýždě.

O pár chvil později se ukázalo, že prsa i genitálie má rovněž zcela odhalené. Její „šaty“ byly spíš jen jakousi tenkou silonovou punčochou. Kanye West, který stál celou dobu po boku své manželky, si uchovával zcela kamenný výraz. Jejich fotky do několika minut obletěly svět a rozvířily pohoršenou diskuzi. Podle původních zpráv je následně oba měla vyvést policie, to se ovšem nepotvrdilo.

Proč jsme vlastně tak šokovaní? Nahé šaty jsou již poměrně starou záležitostí, první odvážný model oblékla už Marilyn Monroe v roce 1962. Následovala ji třeba zpěvačka Cher a především v posledních patnácti letech řada celebrit. Není to tedy úkaz, kterým by se stále dalo ohromit.

Jenže „šaty“ Biancy Censori dosáhly úplně nového levelu. Až dosud byl minimálně klín nositelky vždy skryt pod vrstvou volánů, kamínků či výšivky. Jen ty nejodvážnější modely odhalovaly bradavky. Nyní šlo poprvé v dějinách vidět úplně vše.

Různé stupně odhalenosti

Westova manželka se již nějakou dobu objevuje, řekněme, v různých stupních odhalenosti. Někdy prosvítá to či ono, hluboké výstřihy jsou jejím denním chlebem, stejně jako upnuté legíny či titěrné crop topy. Látky, které nosí, jsou velmi často průhledné. Ráda si také po městě vykračuje bez bot.

Bylo tomu tak už před Westem, v jehož firmě Yeezy je zaměstnaná jako designérka. Její styl byl takřka neodlišitelný od charakteristického způsobu odívání Westovy předchozí manželky Kim Kardashianové. Není tedy divu, že rapera a návrháře, který má očividně slabost pro odvážné ženy, zaujala. A to natolik, že si ji v roce 2022 vzal.

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Je ale něco jiného být zachycena paparazzi na procházce v extravagantním outfitu, a dobrovolně se postavit nahá před moře fotografů. Vyžaduje jistě velkou dávku odvahy vidět samu sebe nahou ve všech sférách internetu. V některých médiích Biance sice bradavky a klín překryli černými pruhy či hvězdičkami, velká část se však fotky rozhodla zveřejnit bez této úpravy. Vidět nahou ji tak může každý.

Návrat do Edenu

Vlastně bychom měli jásat. Ženské tělo je už po staletí svázané konvencemi, které se nám teprve posledních sto let soustavně daří rozvolňovat. Kdysi bylo nevídané vyrazit ven bez několika spodniček, korzetu a čepce. Také kalhoty byly dlouho zapovězené, a to i v době, kdy se ženy začaly aktivně zapojovat do různých sportovních aktivit.

O problému ženských bradavek toho také bylo již mnoho napsáno. Neoficiální hnutí za jejich osvobození se je v posledních letech snaží desexualizovat a postavit na roveň těm mužským.

Možná se tak už za pár let setkáme s výjevem typickým pro letní parna, tudíž s odhalenou hrudí, nyní typickou pro starší či vyrýsované pány, také u žen. Což samozřejmě nemusí být nutně pozitivní zpráva (možná by bylo lepší udělat tabu i z mužských bradavek, ale o tom zase někdy jindy).

Bianca Censori tak se skelným pohledem otevřela novou kapitolu v dějinách módy. Symbolicky nás navrátila do zahrady Edenu, kde Adam i Eva chodili nazí beze studu. Zároveň však i Pandořinu skříňku – skříňku plnou hádek na sociálních sítích, nepokrytého odsouzení, zhnusení a voyeurismu.

Jaká je role manžela?

Nejvíc zarážející na tom všem je možná role samotného Kanye Westa. Odezíráním ze rtů se podařilo dešifrovat, co Biance na červeném koberci řekl: „Udělej scénu […] Shoď to za sebe a pak se otoč. Jsem s tebou.“ Pokud by to byla pravda, skoro to vypadá, jako by všechno byl plán Westa.

Ten na Instagramu pod (nyní již smazanou) fotkou Biancy Censori napsal: „Na míru šité couture šaty pro nejkrásnější ženu na zemi.“ Od té doby sdílí grafy trendů ve vyhledávání hesel „Bianca Censori“ a „Vítězové Grammy 2025“. Jak se dá očekávat, křivka se jménem jeho ženy je mnohem výš.

Ačkoli tyto příspěvky průběžně maže, jeden zůstává: video Biancy v tmavých průhledných šatech s popiskem „Nejvyhledávanější žena internetu v šatech YZY (zkratka pro jeho firmu Yeezy – pozn. red.).“

Celé divadýlko jistě provokativnímu umělci a značce Yeezy hraje do karet. A veřejnost se může zcela oprávněně ptát, nakolik bylo obnažení ze strany samotné Biancy Censori dobrovolné.