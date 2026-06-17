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Běžné dioptrické brýle, které se na slunci automaticky ztmaví? Dokážou to i v autě!

Komerční sdělení   4:00
Ostré slunce, stín, polojasno, zataženo. To není předpověď počasí, ale realita neustále se měnících světelných podmínek, která se často odehraje i v průběhu jednoho jediného dne. A pokud člověk nosí dioptrické brýle, často to znamená ještě jednu věc navíc – neustálé střídání mezi dioptrickými a slunečními brýlemi.

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Jedny brýle do kanceláře, auta i na slunce? Velký návrat samozabarvovacích brýlových čoček. | foto: Rodenstock

Velký návrat samozabarvovacích brýlových čoček.

I proto dnes zažívají velký návrat samozabarvovací brýlové čočky. Technologie, kterou si mnozí z nás pamatují spíš z minulosti, dnes funguje rychleji, přirozeněji, a hlavně praktičtěji než dřív. Moderní fotochromatické čočky totiž dokážou reagovat na aktuální světlo během chvíle – v interiéru zůstávají čiré, venku se automaticky zatmaví.

Výsledek? Jedny brýle, které zvládnou celý den.

Typická je v tomto ohledu například dovolená. Ráno snídaně na terase, přes den cesta autem, oběd v restauraci, odpoledne čtení u vody a večer procházka městem. V každé situaci jiné světlo, ale stále stejné brýle. Bez potřeby volit mezi dioptrickými a slunečními.

Konečně dovolená bez neustálého střídání brýlí.

A právě tato jednoduchost se projeví i na tom, jak se člověk cítí po celém dni nejen na dovolené, ale také při řešení každodenních povinností. Oči nejsou celý den vystavené neustálému boji se světlem – nemusejí se opakovaně přizpůsobovat ostrému slunci, přechodům do stínu ani oslnění v autě.

Novinka pro řidiče: běžné čiré brýle, které se zatmavují i v autě

Jedním z největších limitů klasických samozabarvovacích čoček bylo dlouhé roky řízení. Čelní sklo automobilu totiž filtruje UV záření, na které běžné fotochromatické čočky reagují. Výsledkem bylo, že se za volantem téměř nezatmavovaly.

Novinka ColorMatic® Dark od společnosti Rodenstock tento problém řeší. Čočky se aktivují i za čelním sklem automobilu, takže pomáhají tlumit oslnění i během jízdy. V autě se zatmaví na dostatečnou úroveň tak, aby byly pro oči příjemné a řízení zůstalo komfortní.

Když jedny brýle dávají větší smysl než dvoje

Vidění zůstává stabilnější a přirozenější, což se projeví hlavně na únavě, která bývá večer znát nejvíc. Najednou si nemusíme „na chvilku zavřít oči“, ale pociťujeme stabilní energii i v pozdějších hodinách. A přesně v tom spočívá hlavní rozdíl – samozabarvovací čočky neřeší jen to, co vidíme, ale i to, jak se u toho cítíme.

Navštivte nejbližší partnerskou optiku Rodenstock (vyhledat ji můžete na odkazu Hledat oční optiku), nechte si poradit s výběrem a objednejte si termín měření. Možná zjistíte, že jedny brýle na celé léto nejsou kompromis, ale nejpohodlnější řešení, které jste zatím nezkusili.

Brýlové čočky od společnosti Rodenstock jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.

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