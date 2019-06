Větrat je třeba, velí horké letní počasí. Odvážné modelky, herečky a zpěvačky o tom vědí své, a to i bez ohledu na počasí. V sobotu 22. června slaví ty nejodvážnější Mezinárodní den bez kalhotek. Podívejte se, jak vyrazit do společnosti „naostro“. Na kole tak ale raději nejezděte, mohlo by vám to přivodit nepříjemné gynekologické či urologické potíže.

Autor: Profimedia.cz