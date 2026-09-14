Všechny barvy Pamely Andersonové
Nejlépe oblékanou ženou letošního festivalu byla Pamela Andersonová. Schválně píšu oblékanou a ne oblečenou, neboť platinová hvězda Pobřežní hlídky vynesla celou řadu modelů hrajících všemi barvami. Byla mezi nimi kanárkově žlutá róba s dlouhou vlečkou, sytě oranžové šaty s doladěnou štolou, méně formální, zato dokonale letní šaty s kytičkami, růžové šaty v oversize střihu…
Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove
Přirozenost, kterou Andersonová přijala za svou image (jakkoli to může znít paradoxně, v hollywoodském kontextu jde o věc celkem nevídanou), byla důležitou součástí všech těchto modelů.
V kombinaci s výrazným make-upem nebo nákladnými klenoty by divoce barevné modely mohly působit téměř kýčovitě. Takto nosila Pamela svou vlastní krásu jako ten nejpůsobivější šperk.