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Královna přirozenosti Pamela Andersonová i nahé šaty. Kdo zazářil v Benátkách

Karolína Snellgrove
  8:55
Benátskému filmovému festivalu bychom letos mohli dát přezdívku evropský Oscar. Do severoitalského města pronikl hollywoodský glamour v celé své kráse. Herečky vynesly spoustu okouzlujících, i když poměrně konzervativních rób. Pokud ne nejlépe, tak aspoň nejzajímavěji oblečenou celebritou, byl však tentokrát muž.
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Přirozenost Pamely Andersonové skvěle korespondovala s modely, které si dovezla do Benátek.

Všechny barvy Pamely Andersonové

Nejlépe oblékanou ženou letošního festivalu byla Pamela Andersonová. Schválně píšu oblékanou a ne oblečenou, neboť platinová hvězda Pobřežní hlídky vynesla celou řadu modelů hrajících všemi barvami. Byla mezi nimi kanárkově žlutá róba s dlouhou vlečkou, sytě oranžové šaty s doladěnou štolou, méně formální, zato dokonale letní šaty s kytičkami, růžové šaty v oversize střihu…

Karolína Snellgrove

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Přirozenost, kterou Andersonová přijala za svou image (jakkoli to může znít paradoxně, v hollywoodském kontextu jde o věc celkem nevídanou), byla důležitou součástí všech těchto modelů.

V kombinaci s výrazným make-upem nebo nákladnými klenoty by divoce barevné modely mohly působit téměř kýčovitě. Takto nosila Pamela svou vlastní krásu jako ten nejpůsobivější šperk.

Nejlépe oblékané celebrity na benátském festivalu 2026
Pamela Andersonová na filmovém festivalu v Benátkách (9. září 2026)
Pamela Andersonová na filmovém festivalu v Benátkách (9. září 2026)
Další z řady úchvatných modelů Pamely Andersonové, tentokrát růžový oversize.
48 fotografií


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