Ženy pod tlakem. Honba za krásou a dokonalým vzhledem může vést k vyhoření

Klára Lyons
Honba za dokonalým vzhledem se u mnoha žen nenápadně proměnila z péče o sebe v další povinnost. Beauty rutiny, estetické zákroky a neustálý tlak na upravenost dnes mnoha ženám místo radosti přinášejí únavu, stres i finanční vyčerpání. Jak poznat, zda vám hrozí vyhoření z krásy?
Ilustrační snímek

Zahlcení krásou

Když máte během dne pár minut navíc, vrháte se na obličejovou jógu. Ráno si přivstanete jenom proto, abyste mohla provést pětikrokovou péči o pleť a během obědové pauzy projíždíte nabídky neinvazivních mini zákroků, které dodají vaší pleti jiskru? A co když vám ani jedno z toho nedělá ve skutečnosti radost?

Kosmetické rituály jsou často prezentovány a prodávány jako projev sebelásky. Způsob, jak se hýčkat, probudit svou vnitřní krásu a cítit se víc sebejistě. Pro mnoho žen je však investování času a peněz do svého vzhledu spojeno se stále menší radostí a naopak víc povinnostmi.

Neustálá péče o vzhled, návštěvy kosmetických, nehtových a kadeřnických salonů, zahlcení kosmetickými produkty a trvalý tlak na udržovaný vzhled způsobily, že se my ženy začínáme cítit vyčerpané.

Na sociálních sítích na nás neustále vyskakují produkty, které musíme nutně vyzkoušet stejně jako nabídky kosmetických salonů, které nám pomocí injekcí, výplní a bůhví čeho ještě slibují z tváře vymazat pár let.

Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu

Takzvaný „beauty burn-out“ je situace, kdy se z krásy pomalu ale jistě začíná stávat povinnost. Dospívající si denně dělají „omlazující rutiny“, zatímco babičky podstupují „glamma proměny“. A někde mezi tím stojí pětatřicetileté ženy, které utrácejí desítky tisíc za preventivní liftingy obličeje. Hlavní deviza? Měla byste vypadat odpočatě, ale zároveň tak, že se krášlicím procedurám vyhýbáte obloukem.

Studie přitom ukazují, že počet provedených nechirurgických zákroků, jako jsou botoxové injekce nebo výplně, se mezi lety 2019 a 2023 zvýšil téměř o 58 procent a tato čísla stále rostou. Údržba vyžaduje několik schůzek ročně.

In jsou zubní fazety i léky na hubnutí, melíry, technika air touch nebo balayage. Na TikToku a Instagramu chrlí vlivní influenceři tipy na kolagenové preparáty, přípravky na růst vlasů či pro dobrý spánek nebo doplňky stravy.

Někteří z nich používají kapky na zářivé oční bělmo nebo lesk na zuby (ano, čtete správně). Na lidském těle neexistuje povrch, který by dnes nebylo možné vyhladit. A hvězdný pleťový guru Paul Jarrod Frank dokonce nedávno propagoval odstranění vrásek na zádech.



