Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

My děti ze stanice skincare. Co skrývá zvrácený svět dětských influencerů

Natálie Veselá
Ačkoli kosmetické produkty určené dívkám nejsou žádnou novinkou, náctileté i mladší beauty influencerky na TikToku jsou svět sám pro sebe. Odborníci tvrdí, že regulace dětských influencerů se pohybuje v právně šedé zóně, zatímco děti mezi svými vrstevníky propagují škálu sofistikovaných produktů, které ani nejsou určeny pro jejich citlivou pleť.

Ellie-May je dnes třináct let. Kosmetiku a produkty péče o pleť používá a propaguje už od svých osmi let. To, co během lockdownu začalo jako nevinná zábava, se postupně stalo hlavním zdrojem příjmů její rodiny. Obsah zveřejňuje na Facebooku, TikToku, YouTube i Snapchatu.

Jen účet Ellie-May na TikToku sleduje více než 340 000 lidí. Její maminka Sophie, která má dalších pět dětí, říká, že si rodina díky obsahu na různých platformách vydělá více než 50 000 liber ročně.

Ve videu na Instagramu šestnáctiletá dívka otevírá krabici s produkty, které dostala od známé značky, aby je propagovala. „Vím, že mě sledují i mladší lidé,“ říká. Vítejte ve světě dětské péče o pleť, v němž nedospělí influenceři přijímají od značek produkty zdarma a představují je svým sledujícím. Děje se tak navzdory varování dermatologů, že děti většinu těchto produktů péče o pleť nepotřebují, a obavám regulačních orgánů, že tato praxe se pohybuje v právně nejasné oblasti.

Obzvlášť zákeřná strategie

Italský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (AGCM) vyšetřuje kosmetické značky Benefit a Sephora kvůli podezření, že používají „obzvlášť zákeřnou“ marketingovou strategii, při níž prostřednictvím mladých influencerů propagují produkty péče o pleť mezi dětmi. AGCM zahájil vyšetřování jejich majitele, francouzského koncernu LVMH, s tím, že se mohl snažit prodávat přípravky proti stárnutí pleti dětem mladším deseti let.

Když dítěti vezmete mobil, scrollování jede v hlavě dál. Odvyká si měsíce, líčí terapeut

Úřad uvedl, že společnosti „možná dostatečně neupozornily,“ že prodávaná kosmetika není určena dětem. Místo toho podle něj mohly její nákup podporovat prostřednictvím skrytých marketingových praktik, do nichž zapojovaly mladé mikroinfluencery.

Firma LVMH uvedla, že ona, Sephora i Benefit budou „plně spolupracovat s úřady“, k případu se však odmítla dále vyjadřovat. „Všechny společnosti znovu potvrzují, že důsledně dodržují platné italské předpisy,“ dodala.

Do školky s make-upem

Britský Guardian ve své investigaci narazil na řadu videí, v nichž mladí lidé děkují značkám za produkty, které od nich dostali. Zjistil také, že některé ambasadorské programy jsou přístupné dětem už od 13 let a nabízejí jim produkty zdarma výměnou za jejich propagaci na internetu. Pravidla, podle nichž tyto spolupráce fungují, se však pohybují v právně nejasné oblasti.

Například americká značka péče o pleť Evereden provozuje ambasadorský program, u kterého není stanoven žádný oficiální věkový limit. Značka pouze uvádí, že vítá „všechny věkové skupiny a všechny životní etapy“, a přijatým ambasadorům slibuje přednostní přístup k novým produktům. Někteří z influencerů, které Guardian v souvislosti se značkou dohledal, byli podle všeho ve věku kolem 12 let.

Ilustrační snímek

Dárečky pro hodné holčičky

Osoby mladší 18 let potřebují ke vstupu do programu souhlas rodičů. Značka uvádí, že mladí „aspirující influenceři“ mohou získat každý měsíc produkty zdarma v rámci PR kampaní a pozvánky na různé akce. Ambasadoři dostávají produkty zdarma a mají také přednostní přístup k novinkám.

V jiném videu Evereden na TikToku značka diváky láká k tomu, aby s ní hráli hry, odpovídali na otázky a sbírali mince. Ty pak mohou utratit za „dárečky“, které značka nabízí ve svém e-shopu.

Na svých webových stránkách Evereden na otázku, zda spolupracuje s influencery mladšími 18 let, odpovídá: „Ano! Jako značka zaměřená na děti chceme spolupracovat s lidmi, kteří tvoří naši cílovou skupinu, ale také s jejich rodiči a zákonnými zástupci.“

Neteře princezny Diany i modrá krev z Monaka. Aristokratky kralují i módě

Everden také uvádí: „Myslíme si, že je důležité, aby děti viděly někoho, kdo je jim blízký, jak pečuje o svou pleť a ukazuje jim, že i péče o sebe může být přiměřená jejich věku a posilovat jejich sebevědomí. Zároveň chceme s mladými tvůrci spolupracovat zodpovědně a eticky, proto u všech spoluprací vyžadujeme souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.“

Podobný ambasadorský program má také značka dětské péče o pleť Bubble. Nyní do něj přijímá ambasadory od 16 let, dříve se však mohly zapojit i děti už od 13 let.

Místo na hřiště do koupelny

Z péče o pleť se stal miliardový byznys. Trh rychle roste a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se jeho růst měl zpomalit. Někteří, včetně regulačních úřadů, ale varují, že je namístě opatrnost.

Tradičně byly terčem marketingu kosmetických značek ženy po třicítce a čtyřicítce, které nám namlouvaly, že stárnutí je problém, a zároveň nám nabízely řešení. Teď ale dochází k výraznému posunu. Stejnému tlaku začínají čelit i mladé dívky, které si nadužíváním pro ně nevhodných kosmetických produktů mohou zadělat na nejrůznější problémy od ekzémů až po alopecii.

Odvětví dál rychle roste a významnou roli v tom hraje obsah na sociálních sítích. Je to jen neškodná zábava, nebo si dívky už od útlého věku osvojují představu, že s jejich vzhledem není něco v pořádku? A co to vypovídá o tom, jak dnešní dívky vnímají samy sebe?

Je tady další mikrosvět, který útočí na jejich sebevědomí a psychické zdraví. A pokud se jim nedaří dosáhnout „dokonalého vzhledu“ nebo „dokonalého života“, který je jim neustále prezentován, mohou se utvrzovat v pocitu, že nějakým způsobem selhávají.

Je podle vás v pořádku, že kosmetické produkty propagují na svých profilech děti a dospívající?

celkem hlasů: 49
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Potraviny, které vás nadopují bílkovinami. Těchto 30 vás možná překvapí

Bílkoviny

Chcete do jídelníčku dostat více bílkovin? Nemusíte hned sahat po proteinových tyčinkách a prášcích. Skvělé zdroje najdete mezi běžnými potravinami a některé vás množstvím proteinu možná překvapí....

Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely

Někdy si to holt nesedne a ani slavné VIP se nemohou vystát.

Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...

Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami

Demi je ve světě stále populárnější.

Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...

KVÍZ: Jak vypadaly známé osobnosti v době, kdy chodily do školy? Poznejte, kdo je kdo

Známé tváře v dobách, kdy sedávaly ve školních lavicích

Je tu zase začátek školního roku a my jsme pro vás připravili zábavný kvíz, který s touto institucí souvisí. Víte, které známé světové i české osobnosti jsou na fotkách? Některé se během let příliš...

Jak zhubnout břicho za týden? Tuk nezmizí, ale těchto 7 změn pas zmenší

Plošší břicho do týdne? Za sedm dní tuk z pasu nezmizí, úpravou jídelníčku a omezením soli ale můžete výrazně snížit nafouknutí a objem pasu.

Za sedm dní nelze rozhodnout, odkud tělo spálí tuk, ani si odcvičit několik centimetrů z pasu. Břicho ale může během týdne vypadat znatelně plošší, pokud ustoupí nadýmání, omezíte přebytek soli i...

Zpátky k povinnostem. Do práce volte ležérní eleganci, zvedne vám sebevědomí

Teplý odstín hnědé barvy působí nadčasově a snadno se kombinuje. Halenka skvěle...

Prázdniny skončily a také váš šatník volá po změně. Lehké letní kousky střídají pohodlné a elegantní modely, ve kterých se budete cítit sebevědomě každý den. Nač se zaměřit?

4. září 2026

Outfit dělají doplňky: pořiďte si maličkosti, bez kterých do ulic vyjít nejde

Ilustrační snímek

Právě teď je ideální doba, kdy si můžeme do sytosti pohrávat s doplňky a s jejich pomocí vytvářet stále nové outfity. Osvěžte si září a pořiďte si do nové sezóny nové maličkosti, které promění váš...

4. září 2026

Marek Dvořák: Děti jsou fantastické, první pomoc umí podat s chladnou hlavou

Hostem podcastu NA KAFI byl letecký záchranář Marek Dvořák

Denně létá vrtulníkem k těžkým případům a zachraňuje životy. Bývá u těch nejtěžších momentů, ve které se mění chvilky nepozornosti. Teď se letecký záchranář Marek Dvořák zaměřil na děti a natočil pro...

4. září 2026

My děti ze stanice skincare. Co skrývá zvrácený svět dětských influencerů

ilustrační snímek

Ačkoli kosmetické produkty určené dívkám nejsou žádnou novinkou, náctileté i mladší beauty influencerky na TikToku jsou svět sám pro sebe. Odborníci tvrdí, že regulace dětských influencerů se...

4. září 2026

Stres ničí tělo i psychiku. Pět způsobů, jak se mu lépe bránit

Ilustrační snímek

Stres se čas od času nevyhne nikomu. Pokud se ale stane běžnou součástí života, může se podepsat nejen na psychice, ale také na zdraví, vztazích nebo postavě. Jak mu nedovolit, aby převzal vládu nad...

4. září 2026

Trenéři tlačí na výkon, prevenci upozaďují. Potíže s klouby pak mají i děti, líčí ortoped

Premium
František Picek

Klouby bolí kdekoho. Jak přibývají léta, stále více lidí trpí problémy s pohybovým ústrojím, zejména s degenerativním poškozením chrupavky, jemuž se říká artróza. Ta se může projevit už v časném...

3. září 2026

Přáli si třetího potomka, osud páru nadělil čtyřčata

Courtney Willinghamová

Když se maminka dvou malých chlapců Courtney Willinghamová z USA rozhodla s manželem pro třetího potomka, vysnili si ideálně holčičku. U čísla tři měli v plánu s dalšími dětmi skončit. Osud si pro ně...

3. září 2026  8:35

42 % dětí má vadné držení těla už na základní škole. Jak jim odlehčit tašku?

Ve spolupráci
Víte, kolik toho vaše dítě denně nosí na zádech? Domácí váhový test vám otevře oči.

Pravidelný pohyb a zdravý životní styl jsou pro správný vývoj dětské páteře základ. Dnešní školáci však čelí kombinaci několika rizikových faktorů – od těžkých tašek přes hodiny statického sezení až...

3. září 2026

Pětiminutový test může odhalit demenci. Pozor na nenápadné příznaky

ilustrační snímek

Zapomínání jmen, opakování otázek nebo chyby při běžných činnostech. Jde jen o nesoustředěnost, nebo o příznaky demence? Napovědět může jednoduchý test.

3. září 2026

Ovoce, které má šťávu. Vyneste citrony do ulic citrony i na zářijový stůl

Ilustrační snímek

Přeneste se do slunného Středomoří a nechte se okouzlit ikonickým motivem citronků, který v sobě nese optimismus a atmosféru bezstarostných dnů.

3. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kosmetické tipy, triky, vychytávky pro konec léta. Pleť vám poděkuje

Ilustrační snímek

My jsme si užívali dlouhé letní dny, dovolenou, slunce a zábavu, zatímco naše pokožka i vlasy čelily zvýšené zátěži. Pomozte jim nyní vhodnou kosmetikou a péčí.

3. září 2026

Takto zaručeně nezhubnete. Kterých návyků se zbavit co nejdřív

Ilustrační snímek

Září je pro mnohé impulzem ke změně životního stylu a shazování nadbytečných kilogramů. A vůbec to není špatný nápad! Proč se nerestartovat po měsících, kdy jsme si dopřávali nadmíru. A přestože máme...

3. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.