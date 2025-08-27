Batoh není jen doplněk. Je klíčem k pohodlnému startu školního roku

Zuzana Stiboříková
  4:00
Do školy rozhodně nestačí obyčejný batoh! Jakou velikost batohu zvolit pro pro prvňáky, pro žáky prvního a druhého stupně nebo pro teenagery?
Blíží se nástup do školy. Jak vybrat vhodný školní batoh?

Blíží se nástup do školy. Jak vybrat vhodný školní batoh? | foto: ChatGPT

Jak správně vybrat aktovku
Starší aktovka, co ještě udělá radost i službu.
Topgal YUMI 19034
Stil Crazy
14 fotografií

Když jsem vypravovala svého staršího syna do první školní linie, rozhodně jsem nechtěla ponechat nic náhodě. Udělala jsem si podrobný seznam a vše potřebné sháněla už během srpna. Králem mezi školními potřebami je bezesporu školní batoh, který bude dítě provázet celý první stupeň. Nastudovala jsem parametry jednotlivých značek a v duchu respektujícího přístupu nechala syna vybrat, přesněji schválit mnou vybraný design. K němu jsem následně sladila i penál a pytlík na přezůvky. Jednak z praktických důvodů, aby si můj negramotný prvňáček své věci poznal, a za druhé, přiznejme si to, také trochu z maminkovské marnivosti. Když už nemáme peníze, které bychom rozhazovaly za parádu, občas si rády vyhodíme z kopýtka v drogérii a papírnictví.

Když ale došlo na druhorozený potěr, byla jsem v úplně jiné situaci a myšlenkovém nastavení. Prostě už jsem jela v módu co nejrychleji a nejlevněji zařídit, vyřešit a jít dál řešit něco dalšího. Prostě jsem koupila obstojnou aktovku z druhé ruky a dceru přesvědčila, že přesně takovou chtěla. Ideální situací by samozřejmě bylo mít děti stejného pohlaví, vždy s rozestupem pěti let, aby si jednu kvalitní aktovku předávali. Jenže nástup do první třídy je asi to poslední, na co myslíme, když plánujeme hezký večer.

Pokud jste zrovna ve fázi číslo jedna, tedy detailní přípravy na tažení, ráda se s vámi podělím o načerpané zkušenosti.

Nejlepší batoh nemusí být nejdražší!

Jaký je rozdíl mezi školní aktovkou a běžným batohem:

Batoh je jednoduchý a vhodný na výlety. Aktovka má proti němu pevnou konstrukci, zesílené dno a díky mnoha kapsám pro větší organizaci a zavírání na klopu nabízí větší přehlednost. Batoh pak obvykle volí teenageři.

Kvalita něco stojí a kvalitní batohy vydrží delší dobu a současně dětem udrží rovnou páteř. A to je přece důvod, proč se vzdělávají, ačkoli v případě konvenčního školství je to mnohdy naopak.

Při výběru aktovky pro děti na prvním stupni jsou tedy zásadní ergonomické vlastnosti, které zajistí pohodlí a správný vývoj páteře. Pokud nechcete, aby stála majlant, raději kupte aktovku použitou, ale od prověřeného výrobce, než laciný batůžek na dvě použití.

Starší aktovka, co ještě udělá radost i službu.

Základní kritéria při výběru kvalitní aktovky:

    • Výška

Musí být přiměřená délce zad, neměla by přečnívat přes ramena ani sahat pod bedra. V nabídce obvykle najdete kategorie tašek od první do čtvrté, případně páté třídy. Toto dělení se však neodvíjí od prvního či druhého stupně, ale od přibližné výšky dítěte a účelnosti batohu.

    • Váha

Jaká je ideální hmotnost prázdného batohu pro prvňáka?

Uvádí se maximálně 1,2 kg, přičemž váha batohu by neměla přesáhnout 10 % tělesné hmotnosti.

Nenechte se zaskočit tím, že je školní taška sama o sobě dost těžká – a co teprve, až se do ní narve všechno to vzdělání. Váhu aktovek dělá především polstrování zad, zpevněné dno a kvalitní zipy. Děti totiž v aktovce nenosí jen učebnice, ale namelou do ní všechno, co během dne kde našly, včetně hraček, jídla, svetru a bundy, které jsme na ně ráno láskyplně navlíkly, a často i oblečení někoho jiného. Zapínání tedy musí být neskutečně odolné!

Často jen čekám, kdy synovi vypadnou z batohu vidle, kosa nebo nedejbože spolužačka.

  • Nastavitelné ramenní popruhy

U většiny tašek jsou sice samozřejmostí, ale v praxi je děti používají jenom na hraní. Mají však velký význam, protože je nutné upravit délku tak, aby batoh přiléhal k zádům. Rostoucí tašky mají tu výhodu, že ukotvení ramenních popruhů je možné umístit výš podle toho, jak dítě roste.

Sedmiletý prvňák Jakub a jeho aktovka, která váží 3,2 kila. Podle odbornice je tato taška dobrá, ale je špatně postavená na zádech, protože má povolené popruhy (2.10.2017).

Jakubova aktovka. Podle odbornice je dobrá, měla ale povolené popruhy (2.10.2017).

  • Anatomicky tvarovaná zádová část

Vypolstrovaná záda patří k nejdůležitějším vlastnostem, i když na první pohled váhu zvyšují. Polstrování by mělo být měkké, ale podpůrné. Musí kopírovat zakřivení páteře, jsou tedy vyklenutá v bederní části, zatímco v hrudní je mírná prohlubeň, aby nezpůsobovaly otlaky. Důležitý je také prodyšný materiál, aby se záda zbytečně nepotila.

  • Hrudní a bederní pás

Z vlastní zkušenosti maminky elfíků, kteří by se do aktovky pro prvňáka vešli i s kulichem, nedám dopustit na hrudní pás, který jednak pomáhá udržet aktovku na zádech v rovnováze a současně zajistí, že nepadá ani těm nejmenším prvňáčkům. U dětí, které nosí v aktovkách větší náklad, případně mají dlouhou cestu do školy nebo musí dojíždět, je optimální i bederní pás (bývá hlavně na turistických batozích, ale občas se s ním setkáte i u školních tašek) pro lepší rozložení váhy.

  • Reflexní prvky

Správná aktovka nejen pomáhá, ale i chrání. Zejména když se přiblíží zimní šero a brzy se stmívá, určitě je potřeba školáka vybavit „odrazkami“. Abyste se nemuseli bát, že váš kouzelník reflexní pruh cestou domů někam začaruje, řada aktovek má už reflexní detaily odrážející světlo zabudované.

Topgal YUMI 19034

Stil Crazy

Boll Mate 18

Ergobag Satch PackC

  • Voděodolnost

Dítě se utře, ale deštěm rozmočený sešit nikoli, proto je důležité použití nylonu, polyesteru a dalších voduodpudivých materiálů. Takže homemade patchworkové batůžky nechme na puťák a dbejme na funkční materiály. Člověk nikdy neví, kdy se cesta do školy změní v outdoorové dobrodružství.

  • Vnitřní organizace

Aktovka hlavně u menších dětí potřebuje oddělené prostory na sešity, svačinu, klíče, kapesníky, hračky a další nezbytnosti, které malé děti nutně potřebují. Kouzlo kapsiček na poklady jako žena velice oceňuji i u školní aktovky. A ještě kouzelnější je fakt, jak neustále přibývají a syn si kapsičky vyrábí i tam, kde původně nebyly.

Baagl skate Blue

Baagl Zippy Lenochod - aktovka vhodná od 1. třídy ZŠ

Stil Crazy

Bagmaster Energy 7 B

  • Motivy

Nic naplat, i školní taška se dnes musí genderově identifikovat a jejich designéři to moc dobře vědí. Také to není žádná jednoduchá práce, protože děti jsou mnohdy náročnější než dospělí. Ze zkušenosti ale varuji: Raději zkuste něco méně výrazného! Ani v české silnici není tak velká propast jako mezi mezi první a pátou třídou, a desetiletý potěr na prahu puberty nejspíš nebude chtít chodit s myšákem na zádech.

Jakou zvolit velikost pro první a druhý stupeň?

  • Prvňáčci a mladší žáci potřebují pevnou a ergonomickou aktovku s přehledným vnitřkem a s reflexními prvky.
  • Starší děti na 2. stupni už preferují batoh, který vypadá „dospěle“, je objemnější, dá se použít pří více příležitostech a je spíše s „dospělým“ designem. Hlavně se řeší styl, ale ani na ergonomii bychom neměli zapomínat.

Baagl skate Blue

Topmove

OXY Urban grey

SROVNÁNÍ PARAMETRŮ PRO VÝBĚR AKTOVKY / BATOHU
Parametr1. stupeň (1.–5. třída, hlavně 1.–3.)2. stupeň (6.–9. třída)
Hmotnost prázdné aktovky/batohumax. 1,0–1,2 kg (prvňáček by neměl nosit těžší)do 1,3–1,5 kg (větší postava zvládne vyšší váhu, ale stále platí max. 10–15 % tělesné hmotnosti)
TypAktovka – pevná konstrukce, přehledný vnitřek, stabilní dnoBatoh – měkčí konstrukce, více kapes, flexibilnější
Objemcca 15–20 litrů20–30 litrů
Ergonomieanatomicky tvarovaná záda, pevná konstrukce, široké nastavitelné ramenní popruhy, hrudní pásergonomické tvarování zad, nastavitelné popruhy, ideálně i bederní pás (při dojíždění, těžší zátěž)
Bezpečnostní prvkyreflexní prvky (pásky, potisky), světlé barvy, stabilita na chodníkureflexní prvky stále vhodné, ale design bývá decentnější
Designhravé motivy (pohádkové postavy, zvířátka), důležité pro motivaci dítětespíše jednoduchý nebo „dospělejší“ vzhled (sportovní, městský styl, značkové motivy)
Vnitřní uspořádáníjasně oddělené přihrádky (učebnice, sešity, svačina, penál), pevné dno proti převrácenívíce menších kapes (mobil, láhev, notebook), flexibilnější uspořádání
Materiálodolný, snadno omyvatelný, voděodolný (polyester, nylon)lehký a odolný, často s moderním designem a kapsou na elektroniku

Škola opět podraží, pomůcky pro prvňáka stojí už přes pět tisíc. Nejdražší je batoh
Inkontinence u žen. Jak si poradit s nechtěným únikem moči bez zbytečného stresu

Advertorial

Problém s únikem moči může ženy potkat v různých životních fázích a často je spojený s pocitem ostychu či omezení. Současné inkontinenční pomůcky, které chrání nejen proti protečení, ale i proti...

26. srpna 2025

Užijte si tropickou párty. Zakončete prázdniny letními vzory

Letní evergreeny se vracejí! Přivítejte módu plnou exotických vzorů a potisků. Jsou veselé, jsou hravé, zkrátka značka ideál pro poslední dovolenkové dny.

26. srpna 2025

