Halucinogenní vzor je na špici trendů. Objevte kouzlo tie dye čili batiky

Móda populární pro hnutí, které vzniklo v 60. letech v USA, se v poslední době stává stále oblíbenější záležitostí textilního průmyslu. Svůj návrat už ohlásily zvonové kalhoty, boty zvané kristusky, kulaté brýle „lennonky“, háčkované modely či šátky ve vlasech. A nyní se o slovo hlásí právě batika.

Když se řekne batika, většina z nás si představí klasického „hipíka“, který s úsměvem na tváři leží na paloučku a užívá si svou hezkou chvilku v omámení smyslů. Velmi osobité a ne příliš lichotivé historie se pestrobarevné pojetí oděvů a doplňků asi jen tak nezbaví. Byla by ale škoda kvůli bohémské minulosti tento speciální vzor odsuzovat.

Jak je známo, časy a trendy se mění. Výjimkou potvrzující pravidlo je právě barvící technika známá také jako tie dye, kterou dnes nosí hojně dokonce i celebrity.



Nekonečné možnosti

Batika je stále více k vidění v aktuálních jarních kolekcích, které se pomalu doplňují. Kromě oblečení zdobí nápaditý vzor také doplňky, nejčastěji pak kabelky a obutí. Vedle nejznámějšího kruhového pojetí lze spatřit jiné, neméně zajímavé obdoby.

Každá batika je vlastně originálním počinem, jelikož tradičním způsobem barvení nikdy nemůže vzniknout stejný vzor dvakrát. Módní průmysl sice nabízí také strojovou úpravu, ta však nemá ono jedinečné kouzlo.



Sázka na něžnost

Nemějte obavy, že v outfitu, kde prim hraje batikovaný kousek, nebudete působit důstojně a žensky. Jak už bylo zmíněno, není batika jako batika. Namísto barevné divočiny zvolte tlumenější tóny, ideální jsou v tomto ohledu zemité odstíny a ryze jarní pastelové tóny. Zvláště líbivě působí batika na bílém denimu či saténu ve velmi světlém provedení.

Batika má dnes mnoho podob. Může být divoká a šílená, ale také svůdně tajemná.

Sama sobě designérkou

Nechce se vám utrácet za další kousky do šatníku? Nevadí! Kladem batikovaného vzoru je, že jej můžete vytvořit snadno a za pár korun v pohodlí domova. Postačí vám k tomu speciální barvy zakoupené v drogerii, kousek, jenž pro vás už ztratil kouzlo, a pár minut volného času. K činnosti lze přizvat také ratolesti, ty budou z nápadu zajisté nadšené.

Než se ale pustíte do experimentování, zkuste svůj talent na oblečení, na němž vám až tak nezáleží. Alespoň zjistíte, jak vám to jde a budete se moci pustit do odvážnějších děl. Jestli vám v budoucí jarní sezoně nesmí něco chybět, pak je to rozhodně vkusná batikovaná tepláková souprava, šaty a ložní povlečení.



Tip: Inspiraci a samotný proces barvení naleznete na internetu, kde jsou tisíce návodů, jak na batikování. Kromě triček můžete vdechnout nový život naprosto všem oděvům, doplňkům i domácím textiliím.