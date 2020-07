Retro vzor se vrací. Batika je v kurzu jako nikdy předtím

Batika, stejně jako květinový vzor, zvonové kalhoty, háčkované oděvy či marihuana, jsou neodmyslitelným symbolem svobodomyslného hnutí hippies. Hitem zůstávaly ještě několik dlouhých let poté, co květinové děti běhaly po zemi. Tehdy nebylo dítka, které by si nevytvořilo tento oděvní skvost doma či na táboře. Jednoduchou úpravu tkanin světoví designéři povznesli na novou úroveň, vdechli do ní moderní svěžest, ale ponechali nezaměnitelný retro punc.



Ač je barevný motiv hitem, spousta žen se jej bojí. Důvodů je hned několik. V první řadě jde právě o onen mladistvý šmrnc, který je zakódován v hlavách nás všech, dále je to nádech dob minulých, v neposlední řadě strach, že batikovaný kousek nebude na nositelce vypadat dobře. Nemusíme ani říkat, jak zbytečné tyto obavy jsou…



Světové hvězdy batikované kousky vynášejí i na prestižní společenské akce.

Jak batiku nosit?

V jednoduchosti je krása. Známé rčení, která je svatou pravdou. Tím, že batika je sama o sobě lehce extravagantní záležitostí, pozor na tenkou linii mezi dobrým vkusem a tak trochu světským stylem. Nikdy nic nezkazíte tričkem, tílkem nebo mikinou v kombinaci s klasickým, případně bílým denimem.



Jestli jsou syté odstíny na vás moc, pak se porozhlédněte po něžných pastelových tónech. Ty jsou romantické, ne okaté, navíc v kontrastu s opálenou pokožkou působí přímo fantasticky. Letní nezbytností pak budou batikované šaty a saténové sukně. Nejlépe v midi a maxi provedení.



Zvláště působivě vypadá batika v kombinaci pastelových barev.

Pro vyznavačky působivého minimalismu jsou v nabídce módních společností jedinečné doplňky. Ať už zvolíte kabelku nebo pohodlné pantoflíčky, vedle rozhodně nešlápnete. Za zkoušku stojí také batikovaný šátek uvázaný ve vlasech.

Nápadité doplňky do vlasů jsou totiž dalším trendem tohoto roku. Kouzlit se šátkem lze nekonečně. Skvěle poslouží jako praktická čelenka, účesu dodá nevšednosti šátek zapletený, nepřehlédnutelná budete, když šátek uvážete na způsob exotického turbanu.

Sama sobě návrhářem

Aby příroda netrpěla naší zhýčkaností, stále častěji se apeluje na ohled k životnímu prostředí. Především pak v oděvním průmyslu jsou totiž dopady na planetu drtivé. Ušetřete nejen faunu a flóru, ale také svou peněženku.

Vdechněte starému kousku ve svém šatníku nový, vysoce módní vzhled. Vytvořte moderní batikovaný model svépomocí. Je to neuvěřitelně snadné a hlavně zábavné. Také děti ocení, když je do procesu „znovuzrození“ zapojíte.

Batikovaný vzor má nespočet podob. Pokud si jej budete vytvářet doma, pak vězte, že co kousek, to originál.

Batikovacích technik je hned několik. Pro zahnání nudy můžete vyzkoušet všechny. Nejsnazší však bude, když zvolíte klasickou vázanou batiku. K té potřebujete pouze starý kousek oblečení, provázek, gumičku či kolíčky a barvy na textil, které seženete v každé drogerii.

Lze ale také použít přírodní barvicí techniku. Červená cibule je skvělým pomocníkem. Jen pamatujte, že výsledný odstín nebude příliš výrazný, i tak má ale své kouzlo. Inspiraci naleznete na internetu, kde je vskutku nepřeberně mnoho návodů, jak si vyrobit tento trendy vzor.