Na pohovor si oblečte modrou, dítě zklidníte zelenou, radí terapeutka

Co podle vás znamená „žít barevný život“? Proč je to důležité?

Barevný život je podle mě způsob, jak se dívat na lidi, věci a situace kolem nás, jak prožívat každodenní drobnosti. Je to pozitivní pohled na svět, schopnost užít si život. Když někdo začne vnímat svět negativně, všechno kolem něj zešedne, stane se jednou barvou. Okolní svět je pak jako černobílá fotka, což se pravděpodobně promítne do jeho stylu života, oblékání, okolí. Když se umíme „nadechnout“ při pohledu na vycházející slunce, zasmát se sami sobě při ranním pohledu do zrcadla na svoji rozcuchanou hlavu, pak si vybrat barevný hrnek na čaj nebo kávu a užít si ranní rituál, potom máme šanci zůstat pozitivní a žít barevně.

V různých kulturách je černá vnímána různě – od smrti až po klíčení a nový život. Pokud ji tedy oblékáte, není hned nutné vyhledat psychologa.