Obláčkově bílá je barvou roku 2026. V módě slibuje jemnost a nadčasovost

Klára Lyons
  8:00
Jako každý rok vyhlásil i letos respektovaný a světově známý Pantone Colour Institute barvu pro rok 2026. Zatímco předchozím letům vládly plné barevné odstíny, letos zvítězila barva, která nás má uklidnit a odvést od všudypřítomného chaosu. Příštímu roku bude vládnout odstín bílé s poetickým názvem „Cloud Dancer“.
Obláčkově bílá má v době chaosu vizuálních vjemů zklidnit naši rozjitřenou mysl...

Obláčkově bílá má v době chaosu vizuálních vjemů zklidnit naši rozjitřenou mysl a posunout nás k novým začátkům.

Odstín roku 2026 lichotí každé barvě pleti.
Bílá funguje v kombinaci s mnoha odstíny.
Bílé se nemusí bát ani muži.
Bílá dokáže být elegantní, ale i sexy.
Zatímco odstín roku 2025 Mocha Mousse byl chápán jako symbol pokory a uzemnění, obláčkově bílá má v době chaosu vizuálních vjemů zklidnit naši rozjitřenou mysl a posunout nás k novým začátkům.

Jemný vzdušný odstín bílé by měl působit jako tichý dotek klidu, harmonie a nového začátku v rušném světě. Je to barva bílého plátna, která nabízí jednoduchost, ale i maximální kreativitu. Je ideální pro vyjádření v módě, interiérech i grafickém designu.

Světově uznávaná firma Pantone předpovídá barevné trendy již od roku 1999. Postupem času se její předpovědi rozvinuly ve společenský a kulturní fenomén zachycující ducha doby a všeobecné trendy pro nadcházející rok. Bílý odstín byl barvou roku vyhlášen vůbec poprvé v historii a jak se zdá, Pantone má pro svou letošní neobvyklou volbu pádné důvody.

„Vzhledem k tomu, že technologie stále více upevňují svůj vliv na každodenní život, odstín Cloud Dancer představuje uklidňující vliv v naší rozbouřené společnosti, znovuobjevuje hodnotu uvážlivosti a tiché reflexe,“ řekla výkonná ředitelka Institutu Leatrice Eisemanová. Dodala také, že odstín bílé je spojený s novými začátky a zrcadlí naši touhu po restartu.

Barvou roku 2025 je Mocha Mousse. Je unisexová a působí luxusně

Odstín svěží bílé se hodí takřka ke všemu. Podle Pantone Institutu byl navržen tak, aby dobře fungoval s teplými i studenými barvami, výraznými tóny i pastelovými odstíny.

pantone

Introducing the Pantone Color of the Year 2026, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer.

A lofty white neutral whose aerated presence acts as a whisper of calm and peace in a noisy world. PANTONE 11-4201 Cloud Dancer symbolizes a calming influence in a society rediscovering the value of quiet reflection.

A billowy white imbued with serenity, it invites true relaxation and focus, allowing the mind to wander and creativity to breathe.

In motion and in pause, Pantone Color of the Year 2026, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer drifts between light and ethereal, a living calm that invites renewal, vision in serenity and creative release.

To discover more about Cloud Dancer visit the link in our bio.

#Pantone #Coloroftheyear #clouddancer

4. prosince 2025 v 14:09, příspěvek archivován: 4. prosince 2025 v 14:59
Jak odstín nosit a kombinovat?

Zakomponování nové barvy roku do šatníku nebude díky její neutrálnosti nic složitého. Svetry, halenky, kabáty nebo šaty v odstínu Cloud Dancer budou působit něžně, nadčasově a elegantně. Nejde jen o ideální základ pro kombinaci s výraznějšími barvami, ale také o ideální bázi pro přechod mezi ročními obdobími.

Odstín bude možné snadno kombinovat s výraznými doplňky jako jsou šperky, barevné šály a výrazné boty, protože čistá bílá nechá hezky vyniknout detaily. Skvěle bude vypadat také v kombinaci tón v tónu. Bonusem je fakt, že se nemusíte bát křížení teplých a studených odstínů. K této barvě půjde jednoduše obojí.

Bílá v kombinaci s pastelovými tóny, jako je světle růžová, jemná lila nebo světle žlutá přinese romantiku. S tmavšími odstíny jako je grafit, námořnická modrá nebo smaragdová zase sofistikovanost a hloubku.

Odstín roku 2026 lichotí každé barvě pleti.

Zemité tóny dodají měkké bílé potřebnou eleganci. Skvěle bude vypadat například oversize svetr v odstínu Cloud Dancer s širokými hnědými kalhotami a zlatými doplňky. Pokud se rozhodnete pro monochromatický look, pohrajte si s texturami jako je pletenina, kašmír, krajka, tvíd nebo jemný úplet.

Zapomeňte na pravidlo, že světlé barvy se hodí jen na léto. Jak ukazují světoví módní influenceři i celebrity, bílá zimní outfity obzvláštní a dodá jim svěžest.

Odstín pro rok 2026 si díky své univerzální slušivosti prorazí cestu i do sektoru dekorativní kosmetiky. Rozzáření vnitřních i vnějších koutků odstínem svěží bílé projasní pohled, zatímco světlý perleťový stín oči opticky otevře. Světlý odstín bude hrát do karet také trendu mléčné manikúry inspirované čistotou a nekomplikovaností.

Bílá funguje v kombinaci s mnoha odstíny.
Bílé se nemusí bát ani muži.
Svěží bílá v interiéru

V oblasti interiérového designu bude odstín roku 2026 silným hráčem, který uklidní a zároveň zvětší prostor a udělá ho vzdušným. Cloud Dancer je ideální pro vytvoření jednoduchého skandinávského stylu, kterému dominuje světlé dřevo, len, doplňky z juty, přírodní materiály a minimalistické linie. Zároveň se hodí i k lesklým a luxusním materiálům. Skvěle bude v interiéru vypadat se zlatými doplňky, broušeným sklem, sametem nebo mramorem.

Jde o neutrální odstín, který se nehádá s jinými barvami. Není studený ani teplý a jde ho proto použít oběma směry. Zatímco v módě bude skvěle fungovat jako základ šatníku, v interiéru vytvoří dojem čistoty a útulnosti.

