Zatímco odstín roku 2025 Mocha Mousse byl chápán jako symbol pokory a uzemnění, obláčkově bílá má v době chaosu vizuálních vjemů zklidnit naši rozjitřenou mysl a posunout nás k novým začátkům.
Jemný vzdušný odstín bílé by měl působit jako tichý dotek klidu, harmonie a nového začátku v rušném světě. Je to barva bílého plátna, která nabízí jednoduchost, ale i maximální kreativitu. Je ideální pro vyjádření v módě, interiérech i grafickém designu.
Světově uznávaná firma Pantone předpovídá barevné trendy již od roku 1999. Postupem času se její předpovědi rozvinuly ve společenský a kulturní fenomén zachycující ducha doby a všeobecné trendy pro nadcházející rok. Bílý odstín byl barvou roku vyhlášen vůbec poprvé v historii a jak se zdá, Pantone má pro svou letošní neobvyklou volbu pádné důvody.
„Vzhledem k tomu, že technologie stále více upevňují svůj vliv na každodenní život, odstín Cloud Dancer představuje uklidňující vliv v naší rozbouřené společnosti, znovuobjevuje hodnotu uvážlivosti a tiché reflexe,“ řekla výkonná ředitelka Institutu Leatrice Eisemanová. Dodala také, že odstín bílé je spojený s novými začátky a zrcadlí naši touhu po restartu.
Odstín svěží bílé se hodí takřka ke všemu. Podle Pantone Institutu byl navržen tak, aby dobře fungoval s teplými i studenými barvami, výraznými tóny i pastelovými odstíny.
Jak odstín nosit a kombinovat?
Zakomponování nové barvy roku do šatníku nebude díky její neutrálnosti nic složitého. Svetry, halenky, kabáty nebo šaty v odstínu Cloud Dancer budou působit něžně, nadčasově a elegantně. Nejde jen o ideální základ pro kombinaci s výraznějšími barvami, ale také o ideální bázi pro přechod mezi ročními obdobími.
Odstín bude možné snadno kombinovat s výraznými doplňky jako jsou šperky, barevné šály a výrazné boty, protože čistá bílá nechá hezky vyniknout detaily. Skvěle bude vypadat také v kombinaci tón v tónu. Bonusem je fakt, že se nemusíte bát křížení teplých a studených odstínů. K této barvě půjde jednoduše obojí.
Bílá v kombinaci s pastelovými tóny, jako je světle růžová, jemná lila nebo světle žlutá přinese romantiku. S tmavšími odstíny jako je grafit, námořnická modrá nebo smaragdová zase sofistikovanost a hloubku.
Zemité tóny dodají měkké bílé potřebnou eleganci. Skvěle bude vypadat například oversize svetr v odstínu Cloud Dancer s širokými hnědými kalhotami a zlatými doplňky. Pokud se rozhodnete pro monochromatický look, pohrajte si s texturami jako je pletenina, kašmír, krajka, tvíd nebo jemný úplet.
Zapomeňte na pravidlo, že světlé barvy se hodí jen na léto. Jak ukazují světoví módní influenceři i celebrity, bílá zimní outfity obzvláštní a dodá jim svěžest.
Odstín pro rok 2026 si díky své univerzální slušivosti prorazí cestu i do sektoru dekorativní kosmetiky. Rozzáření vnitřních i vnějších koutků odstínem svěží bílé projasní pohled, zatímco světlý perleťový stín oči opticky otevře. Světlý odstín bude hrát do karet také trendu mléčné manikúry inspirované čistotou a nekomplikovaností.
Svěží bílá v interiéru
V oblasti interiérového designu bude odstín roku 2026 silným hráčem, který uklidní a zároveň zvětší prostor a udělá ho vzdušným. Cloud Dancer je ideální pro vytvoření jednoduchého skandinávského stylu, kterému dominuje světlé dřevo, len, doplňky z juty, přírodní materiály a minimalistické linie. Zároveň se hodí i k lesklým a luxusním materiálům. Skvěle bude v interiéru vypadat se zlatými doplňky, broušeným sklem, sametem nebo mramorem.
Jde o neutrální odstín, který se nehádá s jinými barvami. Není studený ani teplý a jde ho proto použít oběma směry. Zatímco v módě bude skvěle fungovat jako základ šatníku, v interiéru vytvoří dojem čistoty a útulnosti.