Žena chtěla vypadat uměleji než Barbie, s výsledkem operací je spokojená

„Mohla jsem si zvolit normální život bez plastik a bez jakéhokoli vybočení z normálu. To ale nejsem já. Já se cítím skvěle právě v plastikovém těle. Je to můj život, který jsem si vybrala. A dělá mě to šťastnu,“ uvedla žena. Za sebou má několik plastik poprsí, několikrát si nechala zvětšit rty a upravit nos i lícní kosti. Má umělé nehty, prodloužené vlasy i řasy a v kosmetickém salonu je jako doma.

Kamkoli vejde, tam budí pozornost. Nyní žije v Anglii a každý den se setkává s lidmi, kteří si jí chtějí na ulici fotit nebo prosí o selfie. To jí lichotí, ale přesto má ráda svůj klid. Největší radost jí dělají komplimenty od mužů. Každý den si ovšem vyslechne i negativní komentáře. Zprvu pro ni nebylo příjemné něco takového poslouchat, dnes už je ale zvyklá.

„Neustále mi na Instagramu ruší účet. Věčně ho mám zablokovaný a zakládám nový. Některým lidem zkrátka můj vzhled vadí a nahlašují můj profil. Je to začarovaný kruh, ale nevzdávám se. Mám spoustu fanoušků, pro které tu jsem,“ doplnila žena pro portál Daily Star.