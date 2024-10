Obamův béžový oblek. Kontroverzní módní výběr se propírá i po deseti letech

Onen den, 28. srpna 2014, se v Bílém domě konala tisková konference. Řešila se vážná záležitost: hrozba terorismu ze strany Islámského státu. V médiích se však v následujících dnech propírala úplně jiná otázka: proč si na ni Barack Obama vzal béžový oblek.

Příšerná zrůdnost

V moři klasicky politické černé, šedé a tmavě modré působila béžová… jinak. Výrazně. Odvážně. Ohlasy na Obamův výstřelek byly až bizarně početné. Twitter, televizní kanály i noviny byly okamžitě zaplaveny reakcemi politiků, odborníků na módu i běžných občanů. Na chvíli nikdo nemluvil o ničem jiném a každý měl na oblek názor.

Ten byl přitom prací váženého washingtonského krejčího Georgese de Paris, který šatil všechny prezidenty od Lyndona B. Johnsona až po Baracka Obamu.

Podle kritiků byla béžová pro prezidenta, navíc řešícího takto závažné záležitosti, příliš neformální a nedůstojná. Chtěl Obama světu naznačit, že situace není tak vážná, nebo že jí dokonce pohrdá? Podle jiných se chtěl zkrátka vymanit z politické šedi a vyjádřit svou osobnost a módní styl.

Kritika dosáhla svého vrcholu, když republikánský kongresman Peter King ve vystoupení pro CNN prohlásil, že „světlý oblek je metaforou pro nedostatek vážnosti“ a že je naprosto „neprezidentský“. Magazín GQ ho označil za „příšerný“ a Esquire dokonce za „zrůdnost“.

Obamovi se však dostalo i podpory. Zastánci pozměnili jeho volební heslo „Yes, we can!“ (Ano, můžeme!“) na podobně znějící „Yes, we tan“ (Ano, béžová!“). On sám se hned následující den skrze svého mluvčího vyjádřil, že „je stále velmi spokojený se svým rozhodnutím obléct béžovou“.

Pořád skvělý model

Dva roky na to usedl do prezidentského křesla Donald Trump. A béžový oblek byl, obrazně řečeno, opět vytažen na světlo. Demokratičtí voliči začali upozorňovat na Trumpovy excesy – třeba jeho výroky o tom, jak má atraktivní dceru, či na vliv Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016 – s tím, že se jim vůbec nedostává takové pozornosti jako Obamově obleku. V demokratických kruzích zdomácněla věta: „Dokážete si představit, že by to udělal Obama?“

Celá aféra je o to bizarnější, že Obama nebyl zdaleka prvním prezidentem, který zvolil béžovou. Pravda, američtí prezidenti se většinou oblékají velmi konzervativně. Tmavé, tlumené tóny odráží autoritu, důvěryhodnost a vážnost, zároveň spolehlivě potlačí jakoukoliv individualitu.

Přesto jsme světlý oblek ještě před Obamou viděli na Georgi H. W. Bushovi či Billu Clintonovi. Dočkaly se jejich modely také nějakých ohlasů v médiích? Nikoliv. Proč? Těžko říci. Můžeme to přičíst absenci sociálních médií, která debatu v roce 2014 přiživovala, a možná i rasismu. Béžová na bílé kůži zkrátka není tak výrazná jako na pleti tmavé.

Poselství béžového obleku je dodnes živé. V srpnu 2021 si současný prezident Joe Biden oblékl podobný model. Jeho výběr neunikl pozornosti médií, která se shodla, že se jednalo o záměr a vtip. V srpnu 2024 zvolila béžovou i demokratická kandidátka na příští hlavu USA Kamala Harrisová. Od té doby ji vynesla hned několikrát.

Na desáté výročí incidentu, 28. srpna 2024, přidal Barack Obama na síť X fotku sebe ve svém legendárním obleku a Kamaly Harrisové v tom jejím s popiskem: „Jak to začalo. Jak to pokračuje. O deset let později je to pořád skvělý model!“